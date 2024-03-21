За эти люксовые авто владельцы заплатят налог в 10-кратном размере

Власти Белоруссии перечислили люксовые авто, подлежащие 10-кратному налогу

Министерство по налогам и сборам Белоруссии утвердило перечень автомобилей повышенной комфортности, попадающих под повышенный транспортный налог.

Теперь все юридические лица, в собственности которых есть автомобили класса люкс, должны в срок до 22 марта 2024 года перечислить первый авансовый платеж в счет транспортного налога.

«Не позднее 22.03.2024 необходимо исчислить и уплатить авансовый платеж по транспортному налогу за первый квартал 2024 года в размере одной четвертой годовой ставки транспортного налога, увеличенной в десять раз», — уточнили в ведомстве.

Список автомобилей повышенной комфортности, за которые необходимо внести десятикратный налог, выглядит он следующим образом:

Audi A8, Q8, R8, RS6, RS7, RSQ8, S8, SQ8; Aston Martin / весь модельный ряд; Aurus / весь модельный ряд; Bentley / весь модельный ряд; BMW 7, 8, M5, M6, M7, M8, X6, X7, XM; Bugatti / весь модельный ряд; Cadillac / весь модельный ряд; Escalade Ferrari / весь модельный ряд; Lamborghini / весь модельный ряд; Land Rover / Range Rover, Range Rover Sport; Lexus LC, LS, LX; Maserati / весь модельный ряд; McLaren / весь модельный ряд; Mercedes-Benz AMG Е, AMG S, AMG SL, AMG G, AMG GT, AMG GLE, AMG GLS, G, GLE Coupe, GLS, S, SL, Maybach; Porsche / весь модельный ряд; Rolls-Royce / весь модельный ряд; Toyota Land Cruiser 300, Sequoia.

Примечательно, что до настоящего времени список не опубликован официально, а проект документа все еще находится на согласовании. Отмечается, что постановление будет иметь обратную силу, это значит, что его действие распространится на правоотношения, которые возникли с 1 января 2024 года.

Повышенный налог распространится на автомобили возрастом не более трех лет. Что касается физических лиц, то их также обяжут перечислить в бюджет государства десятикратный транспортный налог. Просто в отличие от юрлиц, заплатят они его в 2025 году за 2024 год, а не авансом, как компании.

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Источник: sputnik.by