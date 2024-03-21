Взлет перед концом: параллельный импорт автомобилей резко вырос в РФ

Регистрация машин по параллельному импорту увеличилась в феврале на 49% в России

В феврале текущего года в РФ зарегистрировали 105 725 новых автомобилей, из них 16% приходится на сделки с ТС, ввезёнными через параллельный импорт. С начала года рост таких регистраций в абсолютном выражении составил 49%, подсчитали эксперты «Открытие Авто» и «Автомаркетолог».

Они считают, что такой тренд связан с вступлением в силу с 1 апреля норм, ужесточающих правила импорта автомашин из-за границы. Размер утильсбора будет повышен, что напрямую повлияет на стоимость «параллельных» машин.

В феврале лидерами марок в структуре параллельного импорта оказались Li Xiang и Geely, на их долю пришлось 16% и 14% от всего числа прошедших регистрацию ТС. Далее следуют Toyota с показателем в 10%, Hyundai с 8% и китайский Zeekr с 6%.

Что касается моделей, то здесь лидерство забрал кроссовер Geely Monjaro с 14% от всего количества постановок на учет за январь. За ним расположились китайские Li Xiang L7 с 9% и Lil 9 с 7%, электромобиль Zeekr 001 с 4% и седан класса бизнес Toyota Camry с 3%.

В феврале число китайских “параллельных” авто составило 43%. Этот результат превышает общее количество автомашин брендов из Японии и Германии: 22% и 14%. Это свидетельствует о высоком спросе на иномарки из КНР и увеличении объемов импорта из этой страны.

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Источник: «Известия»