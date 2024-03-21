Ушел из жизни разработчик легендарного «Урала»

Патриарх советского и российского автопрома Анатолий Титков умер в возрасте 100 лет

20 марта 2024 года в возрасте 100 лет ушел из жизни патриарх советского и российского автопрома Анатолий Иванович Титков. Он был главным конструктором Уральского автомобильного завода, и именно он создал легендарный автомобиль Урал-375.

Анатолий Иванович никогда не сидел без дела и всю жизнь проработал на благо своей страны – сначала СССР, а потом Российской Федерации. Родился он 28 февраля 1924 года. В 1947 году с отличием закончил Сибирский автомобильный институт по специальности инженер-механик и сразу ушел на Уральский автомобильный завод в Миассе. Сначала он работал старшим конструктором, а затем был повышен до заместителя главного конструктора. В 1960 году Анатолий Иванович сам стал главным конструктором предприятия и проработал на этой должности до 1969 года.

В 1969 году его назначили начальником управления конструкторских и экспериментальных работ в Министерстве автомобильной промышленности СССР. В 1991–1997 годах Анатолий Иванович был первым заместителем директора и начальником научно-технического управления в АО «Автосельхозмашин-холдинг». С 1998 года трудился в качестве генерального директора Ассоциации автосервиса и сертификации «Автосельхозмаш-НАМИ», а с 2004 года работал экспертом аналитического центра ОАО «Автосельхозмаш-холдинг».

Редакция «За рулем», старейшего и самого популярного автомобильного издания в России, глубоко скорбит об утрате гениального человека и патриота – Анатолия Ивановича Титкова.

Урал-375

Анатолий Иванович сделал для страны очень много, а одним из самых ярких его автомобилей стал Урал-375, на базе которого создано немало специальных машин, в том числе РСЗО «Град». Этот среднетоннажный грузовой автомобиль повышенной проходимости выпускался в Миассе с 1961 по 1993 годы. Наш тест-драйв этого легендарного автомобиля вы найдете здесь.