«Бешеная табуретка» едва не сшибла машину ДПС и влетела в дом (видео)

В Саратовской области задержали пьяного водителя «Оки», врезавшегося в дом

Весьма яркие мгновения пережили инспекторы ДПС во время патрулирования улицы Первомайской в селе Ахмат Саратовской области. Служба протекала как обычно, как вдруг из-за поворота в лоб патрульной машине вылетела Ока, водитель которой едва успел вернуться на свою полосу.

Автоинспекторы решили узнать причину такой экспрессии и направились вслед «болиду», подавая водителю сигналы об остановке с помощью громкоговорителя – которые, впрочем, остались без внимания. Ока продолжала вихляться по дороге, как магазинная тележка на спуске с Эвереста.

«К счастью, участники дорожного движения, ставшие очевидцами погони, вовремя уходили от столкновения с так называемой "бешеной табуреткой". Через некоторое время водитель Оки в очередной раз не справился с управлением, слетел с дороги и, чудом не задев столб, врезался бампером в стену одного из частных домов», – сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Саратовской области.

Стражи закона тут же приняли господина в свои заботливые объятья. Нарушителем оказался местный житель 1971 года рождения, который, судя по состоянию, значительную часть дней своей жизни провел «под парами». Беспристрастный алкотестер подтвердил: 0,828 мг/л этилового спирта в выдыхаемом им воздухе.

Источник: МВД Медиа