Очередь из 140 машин: движение российских грузовиков в Литву заблокировано

ФТС: Литовская таможня прекратила пропуск грузовиков из Калининградской области

Литовская таможня без объяснения причин прекратила пропуск большегрузов из Калининградской области, информирует ФТС России.

«С 23:00 20 марта Литва без объяснения причин не приняла ни одного грузовика из России. В связи с этим перед МАПП Чернышевское образовалась очередь из 140 большегрузов. Еще 25, оформленных калининградскими таможенниками, находятся на нейтральной полосе», — пояснили в пресс-службе.

В ведомстве прибавили, что со стороны РФ изменений в порядке пропуска и оформления машин нет. Калининградская областная таможня уведомила о возможных трудностях при перемещении через этот участок российско-литовский границы.

Позднее пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков пояснил, что Литва прекратила пропуск большегрузов из из-за сбоя в информационной системе. На данный момент неполадки устранены, движение возобновлено, рассказал он.

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Источники: пресс-служба ФТС, NEWS.ru