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Названа тройка самых популярных китайских кроссоверов

Автостат Инфо: самые популярные китайские машины – это Haval, Geely и Chery

В феврале самым продаваемым китайским автомобилем в РФ стал кроссовер Haval Jolion – его купили 5146 человек. На втором месте – самый выгодный для производителя автомобиль Geely Monjaro с результатом 4814 автомобилей. Замыкает тройку Chery Tiggo 4 Pro (2808 проданных машин).

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Всего же за февраль в России было продано 61 375 новых китайских автомобилей – это на 205% больше, чем годом ранее. А за минувшие с начала года два месяца новые «китайцы» разошлись по РФ в количестве 109 882 единицы, тогда как в прошлом году было всего 37 375, что означает рост на 194%.

В февральском рейтинге китайских производителей первым по продажам стал Geely, причем и в абсолютном зачете по новым легковушкам этот бренд очень силен, уступая место только Ладе. Дилеры Geely продали 12 466 машин за месяц, то есть на 283% больше, чем годом ранее. Второй результат у Haval (12 236 машин, +143%), третий – у Chery (10 162 машин, +49%).

Продажи китайских автомобилей в РФ в феврале 2024 года
Продажи китайских автомобилей в РФ в феврале 2024 года

А максимальный прирост – у марки Changan: с 469 проданных машин в феврале прошлого года она поднялась до 5994 автомобилей сейчас и вышла на четвертое место. Замыкает китайский топ-5 бренд Exeed. Добавим, что доля китайских машин в январе-феврале 2024 года достигла 59,7%, тогда как у российских марок – 30,4%.

Источник: Автостат Инфо

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