#
Выиграй Omoda S5
Где сэкономить?Китайские автоПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросС пробегомIQ-тестГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Mitsubishi Outlander XL
19 марта
Надежный полный привод, живучий кузов: японский кроссовер за 1 млн рублей
Эксперт «За рулем» нашел способ купить хороший...
Назван средний срок «короткого» полиса ОСАГО
19 марта
Назван средний срок «короткого» полиса ОСАГО
РСА: чаще всего россияне оформляют «короткий»...
Audi Q6 E-Tron
19 марта
Технологический скачок: состоялась презентация кроссовера с запасом хода почти 500 км
Audi показала мощный кроссовер Q6 E-Tron 2025...

Стало известно, какая автомобильная марка лучше всего зарабатывает в РФ

За февраль россияне потратили на покупку автомобилей более 568 млрд рублей

Оборот с продажи легковых автомобилей в РФ вырос с 240 до 328 млрд рублей на временном отрезке с января по февраль 2024 года. Источник сообщает, что показатель февраля стал рекордным за последние 12 месяцев. Основную кассу делают китайские машины: по выручке они занимают 69% рынка, российские – всего 12%.

ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.

Больше всего выручки своему бренду в феврале принес кроссовер Geely Monjaro: он был продан тиражом 4814 единиц, модель заработала 22,6 млрд рублей. Обратите внимание на отрыв, с которым лидирует Monjaro.

Модели-лидеры по выручке в феврале 2024 года, руб.

  • Geely Monjaro (4814 ед.) – 22,6 млрд
  • Haval Jolion (5146 ед.) – 12,04 млрд
  • Lada Granta (13 340 ед.) – 12,88 млрд
Выручка автомобильных брендов в РФ, февраль 2024
Выручка автомобильных брендов в РФ, февраль 2024

Если брать по брендам в целом, то Geely также в лидерах: за февраль китайскому бренду удалось заработать в России 44,52 млрд рублей.

Марки-лидеры по выручке в феврале 2024 года, руб.

  • Geely – 44,52 млрд
  • Lada – 34,03 млрд
  • Haval – 30,82 млрд

Также в топ-10 наиболее выгодных для дилеров попали машины брендов Chery, Li Xiang, Changan, Exeed, BMW, Mercedes и Tank. Как мы понимаем, не все эти марки сейчас представлены в РФ официально.

Источник: Автостат Инфо

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
19.03.2024
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
+1