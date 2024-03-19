Стало известно, какая автомобильная марка лучше всего зарабатывает в РФ
Оборот с продажи легковых автомобилей в РФ вырос с 240 до 328 млрд рублей на временном отрезке с января по февраль 2024 года. Источник сообщает, что показатель февраля стал рекордным за последние 12 месяцев. Основную кассу делают китайские машины: по выручке они занимают 69% рынка, российские – всего 12%.
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Больше всего выручки своему бренду в феврале принес кроссовер Geely Monjaro: он был продан тиражом 4814 единиц, модель заработала 22,6 млрд рублей. Обратите внимание на отрыв, с которым лидирует Monjaro.
Модели-лидеры по выручке в феврале 2024 года, руб.
- Geely Monjaro (4814 ед.) – 22,6 млрд
- Haval Jolion (5146 ед.) – 12,04 млрд
- Lada Granta (13 340 ед.) – 12,88 млрд
Если брать по брендам в целом, то Geely также в лидерах: за февраль китайскому бренду удалось заработать в России 44,52 млрд рублей.
Марки-лидеры по выручке в феврале 2024 года, руб.
- Geely – 44,52 млрд
- Lada – 34,03 млрд
- Haval – 30,82 млрд
Также в топ-10 наиболее выгодных для дилеров попали машины брендов Chery, Li Xiang, Changan, Exeed, BMW, Mercedes и Tank. Как мы понимаем, не все эти марки сейчас представлены в РФ официально.
Источник: Автостат Инфо
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