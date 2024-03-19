Стало известно, какая автомобильная марка лучше всего зарабатывает в РФ

За февраль россияне потратили на покупку автомобилей более 568 млрд рублей

Оборот с продажи легковых автомобилей в РФ вырос с 240 до 328 млрд рублей на временном отрезке с января по февраль 2024 года. Источник сообщает, что показатель февраля стал рекордным за последние 12 месяцев. Основную кассу делают китайские машины: по выручке они занимают 69% рынка, российские – всего 12%.

Больше всего выручки своему бренду в феврале принес кроссовер Geely Monjaro: он был продан тиражом 4814 единиц, модель заработала 22,6 млрд рублей. Обратите внимание на отрыв, с которым лидирует Monjaro.

Модели-лидеры по выручке в феврале 2024 года, руб.

Geely Monjaro (4814 ед.) – 22,6 млрд

Haval Jolion (5146 ед.) – 12,04 млрд

Lada Granta (13 340 ед.) – 12,88 млрд

Выручка автомобильных брендов в РФ, февраль 2024

Если брать по брендам в целом, то Geely также в лидерах: за февраль китайскому бренду удалось заработать в России 44,52 млрд рублей.

Марки-лидеры по выручке в феврале 2024 года, руб.

Geely – 44,52 млрд

Lada – 34,03 млрд

Haval – 30,82 млрд

Также в топ-10 наиболее выгодных для дилеров попали машины брендов Chery, Li Xiang, Changan, Exeed, BMW, Mercedes и Tank. Как мы понимаем, не все эти марки сейчас представлены в РФ официально.

Источник: Автостат Инфо