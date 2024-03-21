Машина может загореться в любой момент: Mercedes-Benz объявила масштабный отзыв

Mercedes-Benz отзовет 116 тыс. машин GLE и GLS из-за неполадок с заземлением

Компания Mercedes-Benz в США отзовет для ремонта 116 тыс. автомобилей GLE и GLS. Уточняется, что у таких машин с ошибкой смонтирован заземляющий кабель. Эта неполадка может вызвать короткое замыкание, что увеличивает риск возгорания.

Автопроизводитель выяснил, что соединение кабеля могло ослабеть из-за доработок, непосредственно с ним связанных, или работ, выполняемых в близости от него.

У попавших под отзыв машин дилерам придется проверить заземляющий кабель и правильно его установить.

Ранее «За рулем» сообщал, что Infiniti выпустила новое поколение внедорожника QX80.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: motor1.com