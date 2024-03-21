Машина может загореться в любой момент: Mercedes-Benz объявила масштабный отзыв
Mercedes-Benz отзовет 116 тыс. машин GLE и GLS из-за неполадок с заземлением
Компания Mercedes-Benz в США отзовет для ремонта 116 тыс. автомобилей GLE и GLS. Уточняется, что у таких машин с ошибкой смонтирован заземляющий кабель. Эта неполадка может вызвать короткое замыкание, что увеличивает риск возгорания.
Автопроизводитель выяснил, что соединение кабеля могло ослабеть из-за доработок, непосредственно с ним связанных, или работ, выполняемых в близости от него.
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У попавших под отзыв машин дилерам придется проверить заземляющий кабель и правильно его установить.
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Источник: motor1.com
Фото:Unsplash
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21.03.2024
Фото:Unsplash
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