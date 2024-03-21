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Как часто водители рискуют залить в бензобак контрафакт: власти сделали заявление

Вице-премьер Мантуров: В РФ доля фальсификата на рынке топлива снизилась до 4%

На российском рынке топлива доля подделок уменьшилась с 20% в 2015 году до 4% в 2023 году, сообщил вице-премьер – глава Минпромторга России Денис Мантуров.

Он отметил, что данному направлению уделяется особое внимание, в том числе на уровне президента РФ и председателя Правительства.

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«Мы ужесточили контрольные мероприятия, и по итогам проверок АЗС Росстандартом доля фальсифицированного топлива на рынке снизилась с 20% в 2015 году до 4% в 2023 году», – заявил глава Минпромторга.

Проблемы и решения массового мотора Geely (список длинный)

По его словам, в последнее время случаются продажи топлива в не предназначенных для этого местах через передвижные заправки, бензин продают с нарушениями действующих регламентов. При этом отдельных правил, в рамках которых можно реализовывать топливо вне стационарных АЗС, не существует.

Ранее главред «За рулем» рассказал о новом Solaris с бывшего завода Hyundai.

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Источник: government.ru

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За РулемУшакова Ирина
Фото:АГН «Москва»
21.03.2024
Фото:АГН «Москва»
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