Пассажиров госпитализировали: один трамвай протаранил другой в Челябинске

ГИБДД: в ДТП с трамваями на северо-западе Челябинска пострадали 4 человека

Два трамвая столкнулись в Курчатовском районе Челябинска 21 марта, пострадали 4 человека, среди них есть пассажиры, рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Челябинску.

Уточняется, что авария произошла в 14:33 (12:33 мск) на проспекте Победы, 374.

Столкнулись два трамвая, маршруты № 15 и 19. Первым ТС управлял мужчина 1996 года рождения, вторым – женщина 1992 года рождения. По предварительной информации, пострадали четверо – водитель трамвая № 15 и три пассажира этого трамвая. Всем была оказана медицинская помощь, потом они были госпитализированы.

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Источник: РИА «Новости»