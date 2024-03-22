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Качество всех современных автомобилей зависит от этого фактора — эксперт Васильев

Автоэксперт Васильев рассказал о проблеме современных автомобилей

Современные автомобили, особенно премиального класса, могут терять в качестве по нескольким причинам. Чем дороже машина, тем сложнее ее функционал в части различных цифровых технологий, поэтому шанс поломок и сбоев повышается. Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказал автоэксперт Егор Васильев.

«Все, что происходит с авто после окончания гарантийного срока эксплуатации, должно приносить прибыль и дилеру, и автопроизводителю. А значит, должно ломаться», — объясняет собеседник издания.
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Проблемы и решения массового мотора Geely (список длинный)

Дело в том, что «продвинутые» автомобили оснащают большим количеством различных электронных систем, подчеркивает Васильев. И чем их больше, тем выше риск сбоев и поломок.

«Современный автомобиль стал настолько сложным, что он просто не способен функционировать без проблем. А быстрая сменяемость модельного ряда не позволяет накапливать достоверную статистику отказов», — уточняет специалист.

Падение качества современных автомобилей — это совершенно естественный процесс, констатирует эксперт. Поэтому в настоящее время от поломок застрахованы бюджетные марки в простой комплектации и с минимальным набором опций, резюмирует Васильев.

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Источник: 1prime.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
22.03.2024
Фото:Depositphotos
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