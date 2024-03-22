ИИ в действии: эта нейросеть даст анализ машины и определит ее справедливую цену

Пользователи Авто.ру смогут определить состояние автомобиля при помощи нейросети

В «Авто.ру» анонсировали запуск нейросети для анализа состояния автомобиля по фотографии для определения его стоимости. Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе компании.

Для анализа технического состояния автомобиля с пробегом нейросеть анализирует снимки интерьера и экстерьера. Сначала нейросеть отбирает необходимые ракурсы, затем ML-алгоритм фиксирует дефекты кузова и салона, включая различные царапины, потертости, сколы, коррозию, а также следы некачественного ремонта.

После анализа автомобилю присваивается категория состояния от «отличной» до «плохой», и она учитывается при составлении прогноза объективной цены. Благодаря алгоритму повышается точность оценки стоимости машин, потому что цена в сравнении с аналогичной моделью в отличном состоянии может отличаться более чем на 15%.

Теперь пользователи «Авто.ру» благодаря нейросети могут получить оценку справедливой стоимости автомобиля с учетом его состояния. Отмечается, что анализ не рассматривает предложения битых автомобилей, но их процент от общего количества незначителен. На текущем этапе оценка состояния автомобиля по фотографии доступна только для размещенных на сервисе на «Авто.ру» предложений.

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Источник: rb.ru