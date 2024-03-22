Необычный и стильный аналог Hyundai Elantra: рассекречена внешность новинки
Компания Kia представила первые официальные снимки нового седана K4. Он заменит модель, известную на разных рынках под именами Cerato и Forte. Премьера новинки запланирована на конец этого месяца, она пройдет на автосалоне в Нью-Йорке.
|
ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.
В компании заметили, что дизайн K4 сильно отличается от прежних и создан в рамках концепции «объединение противоположностей». Так, главными особенностями модели стали узкие «клыкастые» фары и отсутствие ручек на задних дверях, их «спрятали» в оконную раму. Руль новинки выполнен в стиле иномарок 90-х годов. СМИ пишут, что он также напоминает рули в Lada Samara и «Москвичах».
Также стало известно, что инженеры решили сохранить внутри салона минимум физических кнопок, оставив их только для климат-контроля, включения «аварийки» и вызова некоторых функций медиакомплекса. Пока Kia показала только картинки, а характеристики новинки раскроют в ближайшее время.
Ранее «За рулем» сообщал, что новый российский электрокар Atom на 40% будет собран из китайских и турецких деталей.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник: Kia
Отзывы о Kia Cerato (3)
внешний вид
умер катализатор на 50 ткм. стучит двигатель с 60 т км возможно изза катализатора который всосало в цпг
из нескольких машин гольф класса лучше бы выбрал гольф или бу внедорожник