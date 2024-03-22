Необычный и стильный аналог Hyundai Elantra: рассекречена внешность новинки

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Kia показала первые фото нового седана K4 — он заменит Cerato

Компания Kia представила первые официальные снимки нового седана K4. Он заменит модель, известную на разных рынках под именами Cerato и Forte. Премьера новинки запланирована на конец этого месяца, она пройдет на автосалоне в Нью-Йорке.

KIA K4
KIA K4
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В компании заметили, что дизайн K4 сильно отличается от прежних и создан в рамках концепции «объединение противоположностей». Так, главными особенностями модели стали узкие «клыкастые» фары и отсутствие ручек на задних дверях, их «спрятали» в оконную раму. Руль новинки выполнен в стиле иномарок 90-х годов. СМИ пишут, что он также напоминает рули в Lada Samara и «Москвичах».

KIA K4
KIA K4

Также стало известно, что инженеры решили сохранить внутри салона минимум физических кнопок, оставив их только для климат-контроля, включения «аварийки» и вызова некоторых функций медиакомплекса. Пока Kia показала только картинки, а характеристики новинки раскроют в ближайшее время.

KIA K4
KIA K4

Ранее «За рулем» сообщал, что новый российский электрокар Atom на 40% будет собран из китайских и турецких деталей.

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Источник: Kia

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Kia
Количество просмотров 1
22.03.2024
Фото:Kia
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Отзывы о Kia Cerato  (3)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
Kia Cerato   2015
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

внешний вид

Недостатки:

умер катализатор на 50 ткм. стучит двигатель с 60 т км возможно изза катализатора который всосало в цпг

Комментарий:

из нескольких машин гольф класса лучше бы выбрал гольф или бу внедорожник

-3