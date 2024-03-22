Необычный и стильный аналог Hyundai Elantra: рассекречена внешность новинки

Kia показала первые фото нового седана K4 — он заменит Cerato

Компания Kia представила первые официальные снимки нового седана K4. Он заменит модель, известную на разных рынках под именами Cerato и Forte. Премьера новинки запланирована на конец этого месяца, она пройдет на автосалоне в Нью-Йорке.

KIA K4

В компании заметили, что дизайн K4 сильно отличается от прежних и создан в рамках концепции «объединение противоположностей». Так, главными особенностями модели стали узкие «клыкастые» фары и отсутствие ручек на задних дверях, их «спрятали» в оконную раму. Руль новинки выполнен в стиле иномарок 90-х годов. СМИ пишут, что он также напоминает рули в Lada Samara и «Москвичах».

KIA K4

Также стало известно, что инженеры решили сохранить внутри салона минимум физических кнопок, оставив их только для климат-контроля, включения «аварийки» и вызова некоторых функций медиакомплекса. Пока Kia показала только картинки, а характеристики новинки раскроют в ближайшее время.

KIA K4

Ранее «За рулем» сообщал, что новый российский электрокар Atom на 40% будет собран из китайских и турецких деталей.

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Источник: Kia