Две гибридные новинки из Китая скоро появятся в России
Компания Wey выведет на российский рынок семиместный кроссовер и минивэн
Модельный ряд автопроизводителя Wey в будущем пополнят две новинки, сообщил бренд-директор кроссовера Wey 05 Юань Цзе.
По его словам, в линейку компании в России войдут семиместный кроссовер и минивэн. В российским офисе Great Wall Motor подтвердили планы по расширению линейки, но при этом не конкретизировали модели и сроки запуска новинок.
Wey 05
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Марка Wey, представленная в 2018 году, входит в состав китайского концерна Great Wall Motor. Бренд предлагает только гибридные автомобили.
В феврале в РФ вышла первая модель бренда, кроссовер Wey 05. Базовая версия авто стоит 6,5 млн рублей.
Ранее главред «За рулем» испытал большой кроссовер Jaecoo J8 на автополигоне.
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Источник: «Известия»
Фото:Depositphotos | GWM
22.03.2024
Фото:Depositphotos | GWM
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