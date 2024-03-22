Две гибридные новинки из Китая скоро появятся в России

Компания Wey выведет на российский рынок семиместный кроссовер и минивэн

Модельный ряд автопроизводителя Wey в будущем пополнят две новинки, сообщил бренд-директор кроссовера Wey 05 Юань Цзе.

По его словам, в линейку компании в России войдут семиместный кроссовер и минивэн. В российским офисе Great Wall Motor подтвердили планы по расширению линейки, но при этом не конкретизировали модели и сроки запуска новинок.

Wey 05

Марка Wey, представленная в 2018 году, входит в состав китайского концерна Great Wall Motor. Бренд предлагает только гибридные автомобили.

В феврале в РФ вышла первая модель бренда, кроссовер Wey 05. Базовая версия авто стоит 6,5 млн рублей.

Ранее главред «За рулем» испытал большой кроссовер Jaecoo J8 на автополигоне.

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Источник: «Известия»