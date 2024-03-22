У вас еще есть шанс купить авто с дисконтом до 1 млн рублей — но они заканчиваются

Эксперты объяснили причину сокращения запасов автомобилей 2023 года у дилеров

У российских дилеров заканчиваются автомобили 2023 года выпуска. Об этом аналитическому агентству «Автостат» сообщил директор департамента продаж новых автомобилей «Рольф» Николай Иванов.

Он объяснил, что скидки на автомобили прошлого года продиктованы неважными итогами четвертого квартала 2023 года по объемам продаж и по доходности. При этом отмечается, что покупателям не принципиален год выпуска машины, в приоритете – цена на нее.

По словам директора по развитию сети дилерских центров «Прагматика» Александра Шапринского, в настоящее время выгода на машины 2023 года выше, чем на модельный ряд 2024 года, и в среднем дисконт составляет порядка 150-200 тыс. рублей.

Руководитель отдела маркетинга и PR ГК «БорисХоф» Аркадий Григорьев подчеркнул, что при покупке автомобиля ключевыми факторами являются условия, в частности, кредит, трейд-ин, допоборудование, страховые продукты, а также официальные поддержки со стороны брендов.

Чем больше таких условий, тем больше возможностей у дилера предложить дисконт. Например, на автомобили 2023 года максимальный дисконт может достигать до 1 млн рублей. Но такие модели уже заканчиваются на рынке.

«Стоки автомобилей сейчас сокращаются. Если все дилеры входили в этот год с двухмесячным стоком, то в март уже с 1,5-месячным», — объясняет заместитель генерального директора АГ «Авилон» по продажам новых автомобилей Ренат Тюктеев.

Он уточнил, что на сокращение объемов на складах дилеров оказало влияние, в том числе, празднование Нового года в Китае. На этот период производство и отгрузка автомобилей были приостановлены, подытожил Тюктеев.

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Источник: autostat.ru