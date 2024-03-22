Названы самые дорогие машины на вторичном рынке России: цены шокируют

«Авито Авто»: Rolls-Royce Phantom 2013 года продают за 120 млн рублей в Москве

Одним из самых дорогих б/у автомобилей, продаваемых в России, стал Porsche Cayenne 2004 года. Продавец из Петербурга просит за него 200 млн рублей, сообщили аналитики «Авито Авто».

Пробег машины равен 210 тыс. км, она оснащена мотором объемом 3,2 л (250 л.с.), багажником на крыше и внедорожной подвеской, на кузове размещена спортивная ливрея.

За 120 млн рублей в Москве продают Rolls-Royce Phantom 2013 года выпуска с пробегом в 10 тыс. км и 6,8-литровым двигателем (460 л.с.). Владелец указал, что авто входит в лимитированную коллекцию из 35 единиц.

Третьим среди самых дорогих авто на платформе стал Rolls-Royce Spectre 2024 года с электродвигателем мощностью 585 л.с. и пробегом в 2,5 тыс. км. В Москве эту машину продают за 110 млн рублей.

Там же за 99 млн рублей предлагается Rolls-Royce Phantom VIII 2024 года выпуска с 6.8-литровым двигателем (571 л.с.), пробег составляет 3 тыс. км.

Топ-5 замыкает ГАЗ-13 «Чайка» 1970 года выпуска, оснащенный 5,5-литровым мотором. По заявлениям продавца из Ростовской области, автомобиль собран по индивидуальному заказу с использованием премиальных материалов. Стоимость машины - 75 млн рублей.

Ранее главред «За рулем» испытал большой кроссовер Jaecoo J8 на автополигоне.

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Источник: «Известия»