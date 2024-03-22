Малолитражные автомобили исчезли с рынка России по этой причине — мнение эксперта

Эксперты зафиксировали на рынке РФ падение доли новых малолитражек до 0,01%

К февралю 2024 года количество объявлений о новых малолитражных автомобилях снизилось на 89% и достигло 0,01% от всего рынка. При этом количество доступных моделей уменьшилось на 58,5%. Об этом «Известиям» рассказали аналитики «Авто.ру Бизнес».

Директор по развитию «Авто.ру Бизнес» Даниил Шкурыгин рассказал, что и без того высокая цена на них стала еще выше и к середине 2022 года составила 1,6 млн рублей. В итоге к февралю 2023 года на фоне роста цена достигла в среднем 2,33 млн рублей.

«Такие цены, конечно, не способствуют высоким продажам, потому что малолитражки по такой стоимости конкурируют с некоторыми гораздо более практичными автомобилями класса B», — объяснил собеседник издания.

Причина повышения цен и сокращения доли рынка кроется в уходе западных автокомпаний, а производители из Китая не заполнили нишу в сегменте малолитражных автомобилей. В самом Китае тоже ограниченный выбор малолитражек, при этом — большой выбор электрокаров и гибридов. По количеству объявлений среди новых малолитражных авто в феврале лидируют Kia Picanto (2,27 млн рублей), Toyota Raize (2,65 млн рублей) и Kia Stonic (1,68 млн рублей).

Стоит отметить, что на вторичном рынке доля малолитражек выросла почти втрое с 2022 года по отношению к февралю 2024 года и составила 2,8% от общего количества авто на рынке. Лидером продаж в этой категории является Daewoo Matiz, он очень популярен у курьеров из-за доступной цены и компактных размеров. Повышение утильсбора почти в 1,5 раза повлияло на стоимость и сказалось на ввозе таких машин, отметил Шкурыгин.

Средняя цена на подержанные малолитражки с 2022 года выросла на 41% и составляет в среднем 1,04 млн рублей. В рейтинг по количеству объявлений среди подержанных авто по итогам февраля кроме Daewoo Matiz (259 тыс. рублей) вошли Toyota Vitz и Toyota Passo (по 1,09 млн рублей).

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Источник: iz.ru