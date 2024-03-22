Осталось недолго: когда автомобили в России снова начнут дорожать

«АвтоСпецЦентр»: пик снижения цен на машины в РФ продлится до середины апреля

Вскоре в России закончится тренд на большие скидки на авто от производителей и дилеров, считает ряд автоэкспертов.

Так, руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин отмечает, что затоваривание рынка подтолкнуло автозаводы и дилеров на снижение цен, но данный тренд будет длиться недолго. После распродаж складских запасов стоимость новых машин вернется к досанкционному уровню.

В среднем в 2024 году автомобили могут подорожать еще на 20-30% в зависимости от сегмента, бренда и модификации, считает Житнухин.

Директор по коммуникациям ГК «АвтоСпецЦентр» Анна Уткина отмечает, что на складах китайских компаний остается около 100 тыс. единиц автомобилей 2023 года выпуска. То есть, уже скоро цены стабилизируются, делает вывод она. Помимо этого, с апреля вступят в силу новые правила ввоза авто из ЕАЭС, что также будет способствовать росту цен. По прогнозу Уткиной, пик снижения цен на машины продлится с конца марта до середины апреля, а затем они начнут расти на 2-3% в квартал.

Заместитель гендиректора АГ «Авилон» по продажам новых машин Ренат Тюктеев полагает, что автомобили в РФ дешевеют лишь из-за «вымывания» дорогих версий марок и моделей, поступающих по параллельному импорту. Он считает, что максимальные скидки будут предлагать до конца первого квартала, а затем тренд изменится.

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Источник: «Российская газета»