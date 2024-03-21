С этого нужно начинать мойку машины, чтобы не испортить кузов

Названа правильная последовательность действий на «самомойке»

Мойки самообслуживания сейчас очень популярны у россиян. Там можно качественно, быстро и недорого помыть свое авто. Но не все знают, что здесь есть некоторые нюансы.

Эксперты советуют начинать мойку с нанесения пены на кузов. Перед этим его ополаскивать не требуется. Так пена будет лучше проникать в структуру грязи.

Также имеет значение методика нанесения состава. Пену следует распределять плавно, перемещая сопло пистолета снизу вверх. Наносить ее нужно от порогов автомобиля к крыше.

Ополаскивание кузова перед нанесением пены может повредить ЛКП машины. Особенно это касается тех авто, на которых есть сколы, и машин, недавно переживших кузовной ремонт. Покрытие может повредиться из-за высокого давления при подаче воды.

Обливать кузов водой перед нанесением пены рекомендуется только в двух случаях: при сильном загрязнении машины, а также в жару.

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Источник: Тарантас Ньюс