По этой причине мотор лучше «тянет» ночью и в дождь: эксперты раскрыли секрет

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Водителям объяснили, почему ДВС авто во время дождя более эффективен при разгоне

Многие автовладельцы замечают, что двигатель автомобиля функционирует эффективнее и демонстрирует улучшенную динамику в ночное время, а также во время дождя или в прохладную погоду. Эксперты ресурса Тарантас Ньюс разобрались в нюансах и объяснили причину.

Отмечается, что на эффективность и отдачу двигателя внутреннего сгорания (ДВС) во время разгона влияют качества топливно-воздушной смеси, состоящей из топлива и воздуха. При повышенной влажности она сгорает лучше, это придает автомобилю больше энергии.

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Дело в том, что во влажном воздухе содержится больше водорода и кислорода, а для сгорания топливовоздушной смеси насыщенный влагой воздух гораздо лучше, так он горит эффективнее.

Кроме того, повышенная влажность воздуха предотвращает детонацию, топливовоздушная смесь, содержащая большое количество паров воды, сгорает более «мягко». По этой причине двигатель демонстрирует лучшую отдачу мощности, при этом динамика автомобиля увеличивается. Датчик расхода воздуха меняет показания при поступлении влажного воздуха, на этом фоне блок управления корректирует топливовоздушную смесь и отправляет в цилиндры увеличенную порцию бензина.

В итоге автомобиль более активно отзывается на нажатие педали газа. Тот факт, что мотор машины работает эффективнее и показывает лучшую динамику в ночное время, эксперты объясняют тем, что ночью воздух более низкой температуры в сравнении с дневным и лучше насыщен кислородом. Поэтому даже небольшая разница температур позитивно сказывается на отдаче двигателя, и ему легче «раскрутиться».

Источник: Тарантас Ньюс

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1
04.05.2024
Фото:Unsplash
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