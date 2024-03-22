Эти машины такси чаще всего попадают в ДТП

«АльфаСтрахование»: автомобили такси Datsun стали самыми аварийными в 2023 году

Названы самые аварийные марки машин, использовавшиеся в РФ в качестве такси в 2023 году. Об этом говорят данные о ДТП по ОСАГО с участием автомобилей такси.

Самым аварийным брендом стал Datsun. Год назад этот антирейтинг возглавил Haval.

Прочие позиции в Топ-5 лидеров не изменились. Как и в 2022 году, на втором месте оказалась Toyota, за ней расположились Hyundai, Kia и Renault.

Эксперты замечают, что такой рейтинг образовался не случайно. В него входят простые и доступные машины, которые закупают владельцы такси для перевозок в экономклассе, для которого характерна более быстрая езда в целях более быстрого выполнения большего количества заказов. Также недорогие авто позволяют расширить размер автопарка такси экономкласса.

В прошлом году самыми популярными брендами, входившими в таксопарки, стали Kia (22%), Hyundai (17%), Lada (10%), Volkswagen (10%) и Skoda (9%).

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Источник: «Известия»