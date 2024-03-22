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Nissan скоро представит новый кроссовер

Новым кроссовером Nissan, скорее всего, станет обновленный Kicks

Nissan готовится провести «распаковку», на которой представит новый кроссовер. Хотя автопроизводитель уклоняется от подробностей, нет никаких сомнений в том, что это будет обновленный Kicks (в других странах Rogue или Qashqai). Модель первого поколения поступила в продажу в Северной Америке в июне 2018 года и получила рестайлинг в 2021 году.

На тизер-снимках трудно разглядеть что-то конкретное, но Nissan пообещал «бомбическую презентацию» чего-то «большего, смелого и лучшего, чем когда-либо».

Формулировка расплывчата, но кадры с видео показывают, что модель будет иметь сегментированные осветительные приборы и широкую решетку радиатора.

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Также можно получить представление об общей форме автомобиля на основании этих снимков.

Если собрать все детали с фото воедино, станет совершенно ясно, что компания представит Kicks 2025 года. Скоро мы узнаем наверняка, но фотографы-шпионы засняли кроссовер прошлым летом, и ряд деталей совпадает с теми, что на изображении.

В Сеть утекло фото нового кроссовера BMW

Предыдущая модель стоила от 21 050 долларов (1,9 млн руб.) и была оснащена 1,6-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 122 л.с. и вариатором, привод – исключительно передний.

Kicks переходит на архитектуру Nissan CMF-B (что означает Common Module Family), которая заменяет платформу Nissan V, на которой базируется нынешний Kicks.

Хотя Kicks является одним из самых дешевых кроссоверов в Америке, нынешняя модель стремительно теряет в популярности, ее теснят более свежие конкуренты, поэтому требует скорейшего обновления.

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Источник: Carscoops

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За РулемАлексеева Елена
22.03.2024
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