ДТП-мошенник «развел» пенсионерку на 900 тысяч рублей

В Тольятти поймали 31-летнего мужчину, обманывавшего пенсионеров на фейковых ДТП

В марте этого года в полицию Тольятти обратилась 87-летняя женщина – она заявила, что столкнулась с мошенничеством. Как выяснили полицейские, схема оказалось стандартной: пенсионерку «развели» на крупную сумму, напугав якобы произошедшим ДТП с участием близкого родственника.

«Злоумышленники, выдавая себя за сотрудников правоохранительных органов, позвонили пенсионерке и сказали, что её дочь якобы стала виновницей серьёзного дорожно-транспортного происшествия. Под предлогом непривлечения родственницы к уголовной ответственности собеседники убедили пожилую женщину передать 900 тысяч рублей их посыльному у подъезда своего дома. Только после этого бабушка самостоятельно позвонила дочке и поняла, что стала жертвой мошенников, так как с близким человеком на самом деле ничего подобного не произошло», – сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Со слов потерпевшей в полиции составили фоторобот, который вместе с ориентировкой отправили во все правоохранительные органы, волонтерские организации и СМИ. А затем сыщикам удалось выйти на след злоумышленника и задержать его. Им оказался 31-летний житель Жигулевска. Мужчина признался в содеянном и сказал, что предложение о «работе» нашел в Сети, а полученные средства переводил на счета третьим лицам.

Фото подозреваемого в причастности к преступной схеме «Ваш родственник попал в ДТП», Самарская область

Задержанный допрошен в качестве подозреваемого по уголовному делу по части 3 статьи 159 УК РФ, а полиция устанавливает его причастность к другим аналогичным эпизодам. Всех пострадавших просят позвонить по телефонам 8 (8482) 93-47-02, 8 (8482) 39-10-51 или 102.

Источник: МВД Медиа