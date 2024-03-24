Зачем делают кабриолеты из грузовиков? Ответ удивит
Зачем лишать кабину грузовика жесткого верха? Ответ действительно вас удивит, причем каждый раз удивит по-новому. Дело в том, что причины могут быть разными, да и в принципе грузовиков-кабриолетов известно не так уж мало – были они даже в СССР... Но если в ряде случаев компоновка «без верха» объясняется чисто прагматически, то в других проектах это просто... снос крыши!
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Например, в 2009 году шведский мастер по тюнингу грузовиков Свен-Эрик Бергендаль создал седельный тягач Scania R999 Red Pearl. «Красную жемчужину» по сей день можно смело считать самым безумным грузовым тюнинг-проектом.
За 2,5 года и 6 тысяч человеко-часов стандартная бескапотная Scania R500 с дизелем на 500 л.с. была превращена в 1000-сильного монстра с кабиной капотной компоновки и... совершенно верно, без крыши. Махина весом в 4,5 тонны набирает первую сотню всего за 5 секунд. Ну сами подумайте, зачем тут крыша!
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Источник: AUTO VIDEO
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