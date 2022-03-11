Зачем в СССР делали кабриолеты из этих грузовиков. И почему перестали

На скорую руку
Проектом нового трехосного, колесной формулой 6х6, автомобиля в НАМИ занялись еще в середине 1950-х. В первую очередь для армии, но и для народного хозяйства тоже.
Уже в 1956-м сделали первые образцы по имени НАМИ-020 и НАМИ-021, а в 1957-м группа московских инженеров выехала на Урал, в Миасс. Там и доводили (серьезно переделывали) машину, и готовили ее производство.
Выпускать понемногу начали уже в 1961 году. Такой срок от проекта совсем новой модели до ее серийного производства для нашего автопрома очень короткий. К тому же машина получилась удачной.
Экспортный вариант
Серийный Урал-375Д 1970 года с виду просто стандартная бортовая машина с тремя продольными складными лавками в кузове.
Но внимательный взгляд выловит странную особенность — оранжевые указатели поворотов. В СССР они в ту пору обязательными еще не были. Но этот Урал экспортный — для армии ГДР.
Все таблички в кабине на немецком. И еще одна экспортная особенность: круглый и довольно большой люк в крыше над правым командирским сиденьем. С помощью этого люка можно организовать огневую точку. Ну или просто смотреть далеко вперед.
В армиях соцстран (особенно ГДР) 375-х было много. Причем по месту службы на них, как правило, устанавливали дизельные моторы.
Любопытно, что такие машины служат в армии некоторых стран до сих пор (например, в Иране).
Грузовик-кабриолет!
Мало кто знает, что до 1964 года этот военный грузовик был… кабриолетом. Кабина имела брезентовую крышу, а ветровое стекло откидывалось вперед. Для погрузки в самолеты нужны были предельно низкие машины.
Но и самолеты становились другими. И вскоре от мягкой крыши на Урале отказались.
Как и от подключаемого переднего моста, как на большинстве военных автомобилей. Такими были лишь первые Уралы-375. Более поздние версии 375Д шли с постоянным полным приводом (как на легковушках — например, Ниве). Необычная для автомобилей такого класса особенность.
Какой бензин лить?
Под капотом этого гиганта установлен бензиновый двигатель V8 модели ЗИЛ-375. Это аналог одного из самых массовых советских моторов — ЗИЛ-130. Диаметр цилиндра увеличили со 100 до 108 мм, ход поршня оставили прежним — 95 мм. Рабочий объем вырос на литр (соответственно с 6 до 7 л), а мощность — со 150 до 180 л.с.
С этим 375-м мотором связана забавная история. Поначалу в инструкциях писали: рекомендованный бензин — АИ-93 (самый дорогой на тот момент).
Военных цена топлива, естественно, не смущала. Но в глубинке такого бензина иногда просто не было. Вскоре в инструкциях появился массовый А-76, которым заправляли все советские бензиновые грузовики. При этом все паспортные параметры, включая степень сжатия 6,5 (кстати, такую же, как у ЗИЛ-130), у двигателя остались прежними.
100 л на 100 км
В инструкциях писали: расход топлива 48 л/100 км. В некоторых описаниях машины — более расплывчато: в среднем около 50 л/100 км. Но те, кто много поездил на Уралах там, где им и положено ездить, рассказывали, что в тяжелых условиях расход доходил до 100 л/100 км! Так и говорили: «сто на сто»!
У машины два бака суммарным объемом 360 л (300 л — основной и 60 л — резервный). Но при эдаком расходе такой запас не кажется очень большим.
Зато у этого бензинового двигателя были важные достоинства. Его любили за хорошие мощностные характеристики, надежность, ремонтопригодность. Кроме того, мотор был досконально изучен всеми ремонтниками страны — армейскими и гражданскими
Шесть кранов
В кабине Урала, как и в иных подобных грузовиках, два манометра. Один — тормозной системы. Второй — системы регулировки давления в шинах от 0,5 до 3,2 атмосферы.
Помимо общего крана подачи воздуха в систему регулировки, справа под панелью приборов находятся колесные краны — на каждое из шести колес отдельный. То есть в каждом можно регулировать давление индивидуально.
Например, подкачать запаску, в которой при транспортировке инструкцией предписано держать 2,5 атмосферы.
Рулю запаской
Менять колесо на таком автомобиле — титанически тяжелая работа. А солдат — тоже человек. Но Урал в этом смысле гуманен! Здесь есть гидроподъемник держателя запаски, расположенной справа за кабиной.
Система связана с гидроусилителем руля. На стоянке открывают кран подъемника, а кронштейн запасного колеса опускают и поднимают вращением руля влево-вправо.