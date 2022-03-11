Зачем в СССР делали кабриолеты из этих грузовиков. И почему перестали

Урал-375 — автомобиль в своем роде уникальный. И по конструкции, и по характеристикам, и по эксплуатационным качествам. Недаром его любили и на селе, и в армии. Причем не только у нас, но и за границей.

На скорую руку

Проектом нового трехосного, колесной формулой 6х6, автомобиля в НАМИ занялись еще в середине 1950-х. В первую очередь для армии, но и для народного хозяйства тоже.

Уже в 1956-м сделали первые образцы по имени НАМИ-020 и НАМИ-021, а в 1957-м группа московских инженеров выехала на Урал, в Миасс. Там и доводили (серьезно переделывали) машину, и готовили ее производство.

Выпускать понемногу начали уже в 1961 году. Такой срок от проекта совсем новой модели до ее серийного производства для нашего автопрома очень короткий. К тому же машина получилась удачной.

Экспортный вариант

Серийный Урал-375Д 1970 года с виду просто стандартная бортовая машина с тремя продольными складными лавками в кузове.

Но внимательный взгляд выловит странную особенность — оранжевые указатели поворотов. В СССР они в ту пору обязательными еще не были. Но этот Урал экспортный — для армии ГДР.

Все таблички в машине для армии ГДР — на немецком.

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Все таблички в кабине на немецком. И еще одна экспортная особенность: круглый и довольно большой люк в крыше над правым командирским сиденьем. С помощью этого люка можно организовать огневую точку. Ну или просто смотреть далеко вперед.

В армиях соцстран (особенно ГДР) 375-х было много. Причем по месту службы на них, как правило, устанавливали дизельные моторы.

Любопытно, что такие машины служат в армии некоторых стран до сих пор (например, в Иране).

Грузовик-кабриолет!

Мало кто знает, что до 1964 года этот военный грузовик был… кабриолетом. Кабина имела брезентовую крышу, а ветровое стекло откидывалось вперед. Для погрузки в самолеты нужны были предельно низкие машины.

Но и самолеты становились другими. И вскоре от мягкой крыши на Урале отказались.

Как и от подключаемого переднего моста, как на большинстве военных автомобилей. Такими были лишь первые Уралы-375. Более поздние версии 375Д шли с постоянным полным приводом (как на легковушках — например, Ниве). Необычная для автомобилей такого класса особенность.

Какой бензин лить?

Двигатель ЗИЛ-375 рабочим объемом 7 л развивает 180 л.с.

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Под капотом этого гиганта установлен бензиновый двигатель V8 модели ЗИЛ-375. Это аналог одного из самых массовых советских моторов — ЗИЛ-130. Диаметр цилиндра увеличили со 100 до 108 мм, ход поршня оставили прежним — 95 мм. Рабочий объем вырос на литр (соответственно с 6 до 7 л), а мощность — со 150 до 180 л.с.

С этим 375-м мотором связана забавная история. Поначалу в инструкциях писали: рекомендованный бензин — АИ-93 (самый дорогой на тот момент).

Военных цена топлива, естественно, не смущала. Но в глубинке такого бензина иногда просто не было. Вскоре в инструкциях появился массовый А-76, которым заправляли все советские бензиновые грузовики. При этом все паспортные параметры, включая степень сжатия 6,5 (кстати, такую же, как у ЗИЛ-130), у двигателя остались прежними.

100 л на 100 км

Основной бензобак объемом 300 л, над ним — резервный на 60 л.

В инструкциях писали: расход топлива 48 л/100 км. В некоторых описаниях машины — более расплывчато: в среднем около 50 л/100 км. Но те, кто много поездил на Уралах там, где им и положено ездить, рассказывали, что в тяжелых условиях расход доходил до 100 л/100 км! Так и говорили: «сто на сто»!

У машины два бака суммарным объемом 360 л (300 л — основной и 60 л — резервный). Но при эдаком расходе такой запас не кажется очень большим.

Зато у этого бензинового двигателя были важные достоинства. Его любили за хорошие мощностные характеристики, надежность, ремонтопригодность. Кроме того, мотор был досконально изучен всеми ремонтниками страны — армейскими и гражданскими

Шесть кранов

На каждое колесо — отдельный кран системы регулировки давления в шинах.

В кабине Урала, как и в иных подобных грузовиках, два манометра. Один — тормозной системы. Второй — системы регулировки давления в шинах от 0,5 до 3,2 атмосферы.

Помимо общего крана подачи воздуха в систему регулировки, справа под панелью приборов находятся колесные краны — на каждое из шести колес отдельный. То есть в каждом можно регулировать давление индивидуально.

Например, подкачать запаску, в которой при транспортировке инструкцией предписано держать 2,5 атмосферы.

Рулю запаской

Менять колесо на таком автомобиле — титанически тяжелая работа. А солдат — тоже человек. Но Урал в этом смысле гуманен! Здесь есть гидроподъемник держателя запаски, расположенной справа за кабиной.

Система связана с гидроусилителем руля. На стоянке открывают кран подъемника, а кронштейн запасного колеса опускают и поднимают вращением руля влево-вправо.

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