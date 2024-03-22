Люди тяжело пострадали: в Подмосковье автомобиль врезался в остановку
Три пешехода пострадали из-за падения остановочного павильона в Подмосковье, обвалившегося из-за врезавшейся в него иномарки.
По предварительной информации, 22 марта утром на 67-м км автодороги «Волга-1» М-7 в районе деревни Большое Буньково водитель ГАЗели столкнулся с легковым автомобилем, который от удара въехал в остановку общественного транспорта.
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В результате падения остановки пострадали три человека, им оказывается необходимая медпомощь.
Уточняется, что Ногинская городская прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств инцидента, а также ход и результаты процессуальной проверки проводимой по данному факту.
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Источник: Telegram-канал пресс-службы прокуратуры Московской области