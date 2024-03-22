Lada Granta и Niva будут собирать в выходной день
АВТОВАЗ объявил 23 марта рабочим днем для линий сборки Lada Granta и Niva
АВТОВАЗ назначил на 23 марта дополнительный рабочий день для сотрудников, занятых на сборке Lada Granta и Lada Niva, сообщил глава первичной профсоюзной организации завода Сергей Зайцев.
Он уточнил, что для линий сборки этих моделей предусмотрена работа в 12-часовую и 9-часовую дневные смены соответственно. Компенсация за работу в выходной день будет произведена в соответствии с действующим коллективным договором.
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О том, сколько моделей Lada планируется выпустить за дополнительные смены, не сообщается. Годовой производственный план завода на 2024 год составляет 500 тыс. единиц.
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Источник: «Интерфакс»
Фото:АВТОВАЗ
22.03.2024
Фото:АВТОВАЗ
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