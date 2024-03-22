Поезд с пассажирами протаранил КАМАЗ и сошел с рельсов: что известно
Пассажирский поезд Орск—Москва столкнулся на переезде с КАМАЗом, проинформировали в пресс-службе ЮУЖД. По предварительным данным, водитель грузовика выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом № 31 сообщением Орск—Москва при запрещающем показании исправно действующей сигнализации. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и произошло столкновение.
Поезд сошел с рельсов одной колесной парой. На место аварии отправился восстановительный поезд. По предварительной информации, пострадавших нет.
|
ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.
У поезда имеются механические повреждения, также в неисправности оказался нечетный путь, пояснили в местной транспортной прокуратуре. По нему приостановили движение поездов.
Ранее сообщалось, что эксперт «За рулем» посоветовал несколько надежных кроссоверов не дороже миллиона.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник: пресс-служба ЮУЖД