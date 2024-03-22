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Поезд с пассажирами протаранил КАМАЗ и сошел с рельсов: что известно

Пассажирский поезд Орск—Москва столкнулся с грузовиком на переезде

Пассажирский поезд Орск—Москва столкнулся на переезде с КАМАЗом, проинформировали в пресс-службе ЮУЖД. По предварительным данным, водитель грузовика выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом № 31 сообщением Орск—Москва при запрещающем показании исправно действующей сигнализации. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и произошло столкновение.

Поезд сошел с рельсов одной колесной парой. На место аварии отправился восстановительный поезд. По предварительной информации, пострадавших нет.

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У поезда имеются механические повреждения, также в неисправности оказался нечетный путь, пояснили в местной транспортной прокуратуре. По нему приостановили движение поездов.

Ранее сообщалось, что эксперт «За рулем» посоветовал несколько надежных кроссоверов не дороже миллиона.

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Источник: пресс-служба ЮУЖД

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Уральская транспортная прокуратура
22.03.2024
Фото:Уральская транспортная прокуратура
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