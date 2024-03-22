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Когда России может понадобиться закупать бензин

Аналитик Баженов: при усилении атак на НПЗ могут потребоваться закупки горючего

Если атаки дронов на российские НПЗ продолжатся и появится необходимость закупки горючего на внешних рынках, потребности в нем могут обеспечить белорусские НПЗ, заявил глава аналитического центра «Независимого топливного союза» Григорий Баженов.

«Есть белорусские заводы, которые в принципе готовы эту поставку осуществить. Будут загружены мощности, будет возможность это топливо приобрести. В федеральном масштабе я исключаю возможность дефицита. Но локальные перебои с поставками возможны», — сообщил он.
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Баженов отметил, что на данном этапе ситуация с производством горючего в стране достаточно устойчивая, и закупки за рубежом могут понадобиться только, если атаки на российские НПЗ значительно ужесточатся.

Ранее сообщалось, что эксперт «За рулем» посоветовал несколько надежных кроссоверов не дороже миллиона.

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Источник: «Газета.Ru»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 1
22.03.2024
Фото:АГН «Москва»
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