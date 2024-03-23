Хорошее оснащение, крепкое ЛКП, цена до миллиона — хороший японский кроссовер

Эксперт «За рулем» поделился нюансами выбора подержанного Suzuki Grand Vitara

На нашем рынке не так уж много стоящих предложений автомобилей, на которых можно хотя бы съехать с асфальта.

Что касается новых автомобилей, среднестатистический автовладелец ничего кроме старой доброй «Нивы» не сможет купить, не влезая в кредиты. А хочется и комфорта, и безопасности, и надежности.

На рынке подержанных авто полно предложений, но как найти стоящую машину? На что обращать внимание? Какие «болячки» имеет тот или иной экземпляр? Все это очень сложно.

Эксперт «За рулем» Александр Виноградов провел исследование и поделился особенностями выбора популярного на российском рынке автомобиля Suzuki Grand Vitara.

Suzuki Grand Vitara

Мнение специалиста

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

Александр Виноградов

— Grand Vitara за миллион будет чуть старше Дастера – 2011-2012 года выпуска. Есть трехдверные модификации, и они, как правило, с мотором 1.6. Но куда популярнее пятидверки. Большинство автомобилей оснащены атмосферными бензиновыми агрегатами объемом 2,0 и 2,4 л. Ждать ураганной динамики на трассе и солидного запаса тяги на бездорожье ни от того, ни от другого мотора не стоит. И болячки у этих двигателей тоже общие.

Одно из слабых мест – ролики приводного ремня. Они редко выхаживают больше 50 тысяч км. Обязательно послушайте, как работает двигатель после холодного запуска. Цепь ГРМ и натяжитель не отличаются большим ресурсом и при износе издают характерный звук.

Особое внимание и к переднему редуктору – в него при частых вылазках на бездорожье и покорении брода попадает вода через сапун и потерявшие герметичность манжеты. Об износе подшипников и шестерней извещает характерный гул. Даже если редуктор не издает подозрительных звуков, лучше после покупки заменить в нем масло, чтобы избежать дорогостоящего ремонта.

Интерьер Suzuki Grand Vitara

Подробнее о других кроссоверах, которые на вторичном рынке можно найти также по цене до миллиона рублей, можно узнать в материале «За рулем».