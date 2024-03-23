Хорошее оснащение, крепкое ЛКП, цена до миллиона — хороший японский кроссовер
На нашем рынке не так уж много стоящих предложений автомобилей, на которых можно хотя бы съехать с асфальта.
Что касается новых автомобилей, среднестатистический автовладелец ничего кроме старой доброй «Нивы» не сможет купить, не влезая в кредиты. А хочется и комфорта, и безопасности, и надежности.
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На рынке подержанных авто полно предложений, но как найти стоящую машину? На что обращать внимание? Какие «болячки» имеет тот или иной экземпляр? Все это очень сложно.
Эксперт «За рулем» Александр Виноградов провел исследование и поделился особенностями выбора популярного на российском рынке автомобиля Suzuki Grand Vitara.
Мнение специалиста
Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:
— Grand Vitara за миллион будет чуть старше Дастера – 2011-2012 года выпуска. Есть трехдверные модификации, и они, как правило, с мотором 1.6. Но куда популярнее пятидверки. Большинство автомобилей оснащены атмосферными бензиновыми агрегатами объемом 2,0 и 2,4 л. Ждать ураганной динамики на трассе и солидного запаса тяги на бездорожье ни от того, ни от другого мотора не стоит. И болячки у этих двигателей тоже общие.
Одно из слабых мест – ролики приводного ремня. Они редко выхаживают больше 50 тысяч км. Обязательно послушайте, как работает двигатель после холодного запуска. Цепь ГРМ и натяжитель не отличаются большим ресурсом и при износе издают характерный звук.
Особое внимание и к переднему редуктору – в него при частых вылазках на бездорожье и покорении брода попадает вода через сапун и потерявшие герметичность манжеты. Об износе подшипников и шестерней извещает характерный гул. Даже если редуктор не издает подозрительных звуков, лучше после покупки заменить в нем масло, чтобы избежать дорогостоящего ремонта.
Подробнее о других кроссоверах, которые на вторичном рынке можно найти также по цене до миллиона рублей, можно узнать в материале «За рулем».
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Отзывы о Suzuki Grand Vitara (6)
Удобный автомобиль для путешествий. Вертикальная посадка позволяет меньше уставать в дороге. Двигатель 2,4 л, 169 л.с., позволяет тянуть домик-прицеп по любым горам, по любым трассам не боясь "просесть" в горку или не проехать на запланированное место отдыха. Постоянный полный привод позволяет уверенно ехать по зимним Сибирским дорогам. Пониженный ряд и блокировка дифференциала позволяет проехать там, где на обычной легковушке не проедешь.
Маленький дорожный просвет. 200 мм не хватает. Отсутствие блокировок межколесных дифференциалов. Если бы была блокировка хотя бы заднего, уже проходимость машины была бы на много лучше.
Отличный автомобиль для большой семьи в путешествии. 5 человек, с прицепом-дачей, Красноярск-Крым. Сплошное удовольствие от поездок. Очень хорош ездить на дачу.