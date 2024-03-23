В России начали продавать новейшую Toyota Camry, цены удивят
Новые автомобили уже доступны в российских автосалонах, а их цены начинаются от четырех миллионов рублей.
Седаны поставляются по схеме параллельного импорта из Китая. Это означает, что покупатели получат автомобили, которые специально произведены для китайского рынка, но теперь доступны и в России.
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В зависимости от комплектации, покупатели могут выбрать между двумя типами силовых установок. Двухлитровый бензиновый двигатель с мощностью 173 л. с. или 197-сильный гибридный вариант на базе того же мотора. Коробка передач в новой Camry – вариатор, что обеспечивает плавное переключение передач и улучшенную экономичность.
Салон Toyota Camry оснащен сенсорным экраном размером 12,3 дюйма, панорамной крышей, также в основной пакет входят десять подушек безопасности и проекционный дисплей. Кроме того, седан оснащен системой климат-контроля с функцией очистки воздуха и ароматизатором, который можно изменять с помощью голосового управления.
Официальные продажи предыдущего поколения Toyota Camry завершились в России, и теперь покупатели могут оформить предзаказ на новую модель.
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Источник: auto43.ru
Отзывы о Toyota Camry (7)
Простор на заднем сидении. Хорошая защищенность от шумов. Мягкая подвеска, не допускающая пробоев практически на любых дорожных неровностях. Добротные материалы отделки салона.
Невыраженная боковая поддержка сидения водителя. Из-за излишне мягкой подвески возможна значительная боковая раскачка от встречных грузовых автомобилей.
Автомобиль меня полностью устраивает и отвечает всем основным качествам, предъявляемым к бизнес-классу. И выглядит солидно, на дороге уважают.