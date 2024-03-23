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В России начали продавать новейшую Toyota Camry, цены удивят

В российских автосалонах продают новые седаны Toyota Camry за 4 миллиона рублей

Новые автомобили уже доступны в российских автосалонах, а их цены начинаются от четырех миллионов рублей.

Toyota Camry
Toyota Camry

Седаны поставляются по схеме параллельного импорта из Китая. Это означает, что покупатели получат автомобили, которые специально произведены для китайского рынка, но теперь доступны и в России.

Toyota Camry
Toyota Camry
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В зависимости от комплектации, покупатели могут выбрать между двумя типами силовых установок. Двухлитровый бензиновый двигатель с мощностью 173 л. с. или 197-сильный гибридный вариант на базе того же мотора. Коробка передач в новой Camry – вариатор, что обеспечивает плавное переключение передач и улучшенную экономичность.

Интерьер Toyota Camry
Интерьер Toyota Camry

Салон Toyota Camry оснащен сенсорным экраном размером 12,3 дюйма, панорамной крышей, также в основной пакет входят десять подушек безопасности и проекционный дисплей. Кроме того, седан оснащен системой климат-контроля с функцией очистки воздуха и ароматизатором, который можно изменять с помощью голосового управления.

Официальные продажи предыдущего поколения Toyota Camry завершились в России, и теперь покупатели могут оформить предзаказ на новую модель.

Источник: auto43.ru

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За РулемЛежнин Роман
Фото:auto.ru
Количество просмотров 2
23.03.2024
Фото:auto.ru
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Отзывы о Toyota Camry (7)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Toyota Camry  2012
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Простор на заднем сидении. Хорошая защищенность от шумов. Мягкая подвеска, не допускающая пробоев практически на любых дорожных неровностях. Добротные материалы отделки салона.

Недостатки:

Невыраженная боковая поддержка сидения водителя. Из-за излишне мягкой подвески возможна значительная боковая раскачка от встречных грузовых автомобилей.

Комментарий:

Автомобиль меня полностью устраивает и отвечает всем основным качествам, предъявляемым к бизнес-классу. И выглядит солидно, на дороге уважают.

-16