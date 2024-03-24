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На базе «Газели» построили комфортный бесшумный VIP-автобус

На выставке MITT представлен VIP-автобус на базе электрической «Газели NN»

Российская компания «Современные транспортные технологии» представила уникальную разработку – бесшумный VIP-автобус на базе электрической «Газели NN». Эта новинка предназначена для комфортабельной и тихой перевозки небольших групп людей на короткие расстояния.

VIP-автобус на базе «Газели NN»
VIP-автобус на базе «Газели NN»

Запас хода автомобиля составляет 120 или 170 км в зависимости от емкости тяговой батареи. Этого вполне достаточно для обслуживания аэропортов, трансфера гостей и организации экскурсионных поездок в пределах города.

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Салон VIP-автобуса поражает своей роскошью и удобством. Индивидуальные кожаные кресла с откидывающимися спинками обеспечивают максимальный комфорт пассажирам. Пассажирский салон отделен от переднего ряда сидений перегородкой, создавая атмосферу уединенности и приватности.

Для удобства путешественников в салоне предусмотрены беспроводные зарядные устройства для гаджетов, подстаканники и порты USB, стойка для зонтов и полки для головных уборов, а также специальные секции для багажа.

VIP-автобус на базе «Газели NN»
VIP-автобус на базе «Газели NN»

Боковые стекла затонированы для обеспечения конфиденциальности пассажиров.

Отсутствие двигателя внутреннего сгорания в сочетании с дополнительной шумоизоляцией кузова создает невероятно тихую атмосферу в салоне.

Источник: ГК «СТТ»

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За РулемЛежнин Роман
Фото:ГК «СТТ»
Количество просмотров 3
24.03.2024
Фото:ГК «СТТ»
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