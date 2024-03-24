Рама и проверенный мотор от Prado: подробности о новом Toyota Land Cruiser FJ
Японский автомобильный ресурс BestCarWeb поделился подробностями о будущем внедорожнике Toyota Land Cruiser FJ. По их информации, производитель не планирует преобразовывать модель в кроссовер, а сохранит классическую рамную конструкцию.
По своим габаритам Land Cruiser FJ будет конкурировать с такими моделями, как Tank 300 и BAIC BJ40/41.
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Ожидается, что новый внедорожник Toyota получит проверенный 2,7-литровый бензиновый двигатель мощностью 163 л. с., известный по Land Cruiser Prado. Ранее компания рассматривала варианты установки гибридной силовой установки и 2,8-литрового дизельного двигателя, однако по ряду причин эти варианты были отклонены. Возможно, это было сделано для снижения стоимости автомобиля. Land Cruiser FJ также получит фирменную систему полного привода.
Предполагаемые габариты внедорожника: длина 4500 мм, ширина 1830 мм, высота 1850 мм, колёсная база 2750 мм.
Премьера Land Cruiser FJ ожидается в декабре этого года. Ориентировочная цена новинки на японском рынке составит 23–30 тысяч долларов (около 1,8–2,4 млн рублей по текущему курсу).
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Источник: BestCarWeb
Отзывы о Toyota Land Cruiser (7)
За 8 лет эксплуатации заменил правый парктроник в этом году, ну и расходники, конечно.
НЕТ
В семье есть GLS 350D 4-MATIC 2018г, и TLC200 2011г, так что сравнить можно, ребята , крузак это ВАУ, GLS тоже вау , но для девочек по городу. Ранее эксплуатировал TLC80, TLC100, TLK150, Паджеро4,LEXUS RX 300. Ждем TLC 300!