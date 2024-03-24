Рама и проверенный мотор от Prado: подробности о новом Toyota Land Cruiser FJ

Японский ресурс BestCarWeb опубликовал подробности о Toyota Land Cruiser FJ

Японский автомобильный ресурс BestCarWeb поделился подробностями о будущем внедорожнике Toyota Land Cruiser FJ. По их информации, производитель не планирует преобразовывать модель в кроссовер, а сохранит классическую рамную конструкцию.

Toyota Land Cruiser FJ

По своим габаритам Land Cruiser FJ будет конкурировать с такими моделями, как Tank 300 и BAIC BJ40/41.

Ожидается, что новый внедорожник Toyota получит проверенный 2,7-литровый бензиновый двигатель мощностью 163 л. с., известный по Land Cruiser Prado. Ранее компания рассматривала варианты установки гибридной силовой установки и 2,8-литрового дизельного двигателя, однако по ряду причин эти варианты были отклонены. Возможно, это было сделано для снижения стоимости автомобиля. Land Cruiser FJ также получит фирменную систему полного привода.

Интерьер Toyota Land Cruiser FJ

Предполагаемые габариты внедорожника: длина 4500 мм, ширина 1830 мм, высота 1850 мм, колёсная база 2750 мм.

Премьера Land Cruiser FJ ожидается в декабре этого года. Ориентировочная цена новинки на японском рынке составит 23–30 тысяч долларов (около 1,8–2,4 млн рублей по текущему курсу).

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Источник: BestCarWeb