Mercedes-Benz намекнул на обновление легендарного «Гелендвагена»

Mercedes-Benz опубликовал тизер совершенно нового внедорожника G 500

Mercedes-Benz представил долгожданный первый тизер легендарного внедорожника G-Class, который претерпит серьезные изменения в 2024 году.

Тизер нового Mercedes-Benz G 500

Впервые в истории G-Class получит чисто электрическую модификацию EQG. Это событие знаменует собой новую эру для внедорожного автомобиля, который славится своей проходимостью и надежностью с 1979 года.

Помимо EQG, Mercedes-Benz также представил тизер рестайлингового G 500 с двигателем внутреннего сгорания. Ожидается, что обновления будут минимальными: новые бамперы, измененная оптика и новая решетка радиатора с четырьмя сплошными планками вместо трех.

Текущий G 500 оснащен 4-литровым бензиновым двигателем V8 мощностью 421 л. с. и 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. Информация о технических характеристиках обновленной модели пока отсутствует.

Премьера рестайлингового Mercedes-Benz G 500 состоится 26 марта, совместно с дебютом EQG. Официальное объявление о ценах и дате начала продаж ожидается в ближайшем будущем.

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Источник: Mercedes-Benz