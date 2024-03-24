Mercedes-Benz намекнул на обновление легендарного «Гелендвагена»
Mercedes-Benz представил долгожданный первый тизер легендарного внедорожника G-Class, который претерпит серьезные изменения в 2024 году.
Впервые в истории G-Class получит чисто электрическую модификацию EQG. Это событие знаменует собой новую эру для внедорожного автомобиля, который славится своей проходимостью и надежностью с 1979 года.
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Помимо EQG, Mercedes-Benz также представил тизер рестайлингового G 500 с двигателем внутреннего сгорания. Ожидается, что обновления будут минимальными: новые бамперы, измененная оптика и новая решетка радиатора с четырьмя сплошными планками вместо трех.
Текущий G 500 оснащен 4-литровым бензиновым двигателем V8 мощностью 421 л. с. и 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. Информация о технических характеристиках обновленной модели пока отсутствует.
Премьера рестайлингового Mercedes-Benz G 500 состоится 26 марта, совместно с дебютом EQG. Официальное объявление о ценах и дате начала продаж ожидается в ближайшем будущем.
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Источник: Mercedes-Benz
Отзывы о Mercedes-Benz G-класса (2)
Страшный.
Все ломается.
Лучше танк купить и не морочить голову.