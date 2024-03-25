Как нефтяники предотвратили снижение поставок бензина на фоне аварий на НПЗ

Внутренние поставки бензина удалось удержать, несмотря на атаки беспилотников

Производство бензина в России с 13 по 19 марта сократилось на 3,9% по сравнению с предыдущей неделей, составив 779,4 тысячи тонн. Это связано с атаками беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). Минимальное производство бензина за неделю было зафиксировано 18 марта – 104,7 тысячи тонн в день.

Так, 12 марта дроны повредили установку первичной переработки нефти на Нижегородском НПЗ «Лукойла», а затем повреждения получили установки на Рязанском НПЗ и Сызранском НПЗ, принадлежащих «Роснефти».

Пожар на Рязанском нефтеперерабатывающем заводе. По информации правоохранительных органов, предположительная причина — падение беспилотника.

Несмотря на снижение производства, поставки бензина на внутренний рынок за отчетную неделю выросли на 0,3% по сравнению с предыдущей, составив 794,2 тысячи тонн. Отгрузки превысили производство на 2%.

Нефтяным компаниям удалось компенсировать разницу за счет запасов бензина на НПЗ и нефтебазах. Запасы сократились на 1,5% по сравнению с предыдущей неделей, но остаются на уровне почти 2 млн тонн. Напомним, с 1 марта введен запрет на экспорт бензина, это способствовало решению проблемы.

Данные по суточному выпуску бензина свидетельствуют о том, что последствия атак украинских БПЛА оказались менее серьезными, чем ожидалось, и это не приведет к дефициту на внутреннем рынке.

Снижение нефтепереработки на некоторых заводах будет компенсировано увеличением на других НПЗ, считают в Минэнерго.

Ситуация с бензином на рынке в апреле будет зависеть от скорости восстановления поврежденных установок и загрузки других НПЗ.

Ранее эксперт топливного союза Григорий Баженов рассказал, что даже при самом негативном развитии событий, если атаки дронов на НПЗ продолжатся, это все равно не станет проблемой, так как закрыть потребности российского рынка смогут белорусские нефтеперерабатывающие заводы.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Коммерсант»