#
Выиграй Omoda S5
Где сэкономить?Китайские автоПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуIQ-тестС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Toyota 4Runner
25 марта
В Россию привезли неубиваемый японский внедорожник: что с ценой
В РФ продается самый надежный автомобиль в мире...
Беспилотник «Пчелка»
25 марта
«Матка» дронов – новая тактика в зоне СВО
Полковник Матвийчук рассказал о новом...
Владелец «Крокуса» рассказал, когда определили номер автомобиля террористов
25 марта
Владелец «Крокуса» рассказал, когда определили номер автомобиля террористов
Агаларов: номер автомобиля террористов...

Как нефтяники предотвратили снижение поставок бензина на фоне аварий на НПЗ

Внутренние поставки бензина удалось удержать, несмотря на атаки беспилотников

Производство бензина в России с 13 по 19 марта сократилось на 3,9% по сравнению с предыдущей неделей, составив 779,4 тысячи тонн. Это связано с атаками беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). Минимальное производство бензина за неделю было зафиксировано 18 марта – 104,7 тысячи тонн в день.

Так, 12 марта дроны повредили установку первичной переработки нефти на Нижегородском НПЗ «Лукойла», а затем повреждения получили установки на Рязанском НПЗ и Сызранском НПЗ, принадлежащих «Роснефти».

ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.
Пожар на Рязанском нефтеперерабатывающем заводе. По информации правоохранительных органов, предположительная причина — падение беспилотника.
Пожар на Рязанском нефтеперерабатывающем заводе. По информации правоохранительных органов, предположительная причина — падение беспилотника.

Несмотря на снижение производства, поставки бензина на внутренний рынок за отчетную неделю выросли на 0,3% по сравнению с предыдущей, составив 794,2 тысячи тонн. Отгрузки превысили производство на 2%.

Нефтяным компаниям удалось компенсировать разницу за счет запасов бензина на НПЗ и нефтебазах. Запасы сократились на 1,5% по сравнению с предыдущей неделей, но остаются на уровне почти 2 млн тонн. Напомним, с 1 марта введен запрет на экспорт бензина, это способствовало решению проблемы.

Когда России может понадобиться закупать бензин

Данные по суточному выпуску бензина свидетельствуют о том, что последствия атак украинских БПЛА оказались менее серьезными, чем ожидалось, и это не приведет к дефициту на внутреннем рынке.

Снижение нефтепереработки на некоторых заводах будет компенсировано увеличением на других НПЗ, считают в Минэнерго.

Ситуация с бензином на рынке в апреле будет зависеть от скорости восстановления поврежденных установок и загрузки других НПЗ.

Ранее эксперт топливного союза Григорий Баженов рассказал, что даже при самом негативном развитии событий, если атаки дронов на НПЗ продолжатся, это все равно не станет проблемой, так как закрыть потребности российского рынка смогут белорусские нефтеперерабатывающие заводы.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Коммерсант»

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемАлексеева Елена
Фото:Александр Рюмин/ТАСС
25.03.2024
Фото:Александр Рюмин/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0