Стоит ли покупать китайские шины: как найти подходящий вариант

Эксперт Ракитин: Для подбора хороших китайских шин нужно время

На отечественном рынке представлено довольно много шин китайского производства, но россияне пока еще плохо знакомы с этой продукцией, отмечает автоэксперт Максим Ракитин. Чтобы правильно выбрать комплект китайских шин, потребуется время, рассказал он.

Специалист советует почитать про каждый из заинтересовавших брендов, ознакомиться с отзывами, пообщаться с продавцами, так как у них всегда есть обратная связь от покупателей.

«Плюс, если у вас есть знакомый шиномонтажник, к которому вы ездите многие годы, можно обсудить эту тему с ним, потому что такие специалисты, как правило, шину «видят руками», что называется. Здесь важен глубокий анализ», — пояснил Ракитин.

Также он заявил, что китайские покрышки в этом сезоне подорожают на 7-8% относительно 2023 года на фоне сезонного подъема цен и изменения курса валют.

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Источник: radiosputnik.ru