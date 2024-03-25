«Матка» дронов – новая тактика в зоне СВО

Полковник Матвийчук рассказал о новом летательном аппарате «Пчелка»

Новый дистанционно пилотируемый летательный аппарат появился в зоне проведения специальной военной операции.

Его называют «Пчелка» или просто «матка» дронов за то, что он несет сразу несколько беспилотных летательных аппаратов. Это гибрид самолета и квадрокоптера с двигателем внутреннего сгорания.

Беспилотник «Пчелка»

При необходимости или при выходе на заданную точку оператор дает команду дронам отделиться, и это расширяет возможности оператора.

«"Матка" дронов – это большой дистанционно пилотируемый летательный аппарат. Он несет на себе от двух до шести беспилотников и отцепляет их по команде оператора», – рассказал «Ленте.ру» военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Каждый дрон, отсоединившись от «матки», переходит автоматически под контроль оператора и может наносить удары по целям.

В результате радиус применения дронов существенно расширяется, и беспилотники могут залетать дальше в прифронтовую зону противника.