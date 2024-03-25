«Матка» дронов – новая тактика в зоне СВО
Полковник Матвийчук рассказал о новом летательном аппарате «Пчелка»
Новый дистанционно пилотируемый летательный аппарат появился в зоне проведения специальной военной операции.
Его называют «Пчелка» или просто «матка» дронов за то, что он несет сразу несколько беспилотных летательных аппаратов. Это гибрид самолета и квадрокоптера с двигателем внутреннего сгорания.
Беспилотник «Пчелка»
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При необходимости или при выходе на заданную точку оператор дает команду дронам отделиться, и это расширяет возможности оператора.
«"Матка" дронов – это большой дистанционно пилотируемый летательный аппарат. Он несет на себе от двух до шести беспилотников и отцепляет их по команде оператора», – рассказал «Ленте.ру» военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
Каждый дрон, отсоединившись от «матки», переходит автоматически под контроль оператора и может наносить удары по целям.
В результате радиус применения дронов существенно расширяется, и беспилотники могут залетать дальше в прифронтовую зону противника.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Кирилл Панов
25.03.2024
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