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Эксперт рассказала, что сдать экзамены на права станет в чем-то легче, в чем-то — сложнее

Юрист предупредила россиян об изменении правил сдачи экзамена на права с апреля

С 1 апреля изменятся правила проведения экзаменов по вождению в ГИБДД, рассказала руководитель практики разрешения дорожных споров Юридической компании «Шаги» Анна Канноева.

Будет легче

Это тот редкий случай, когда процедуру сдачи на права упростили. Например, вместо 5 штрафных баллов, после набора которых в ходе практического экзамена экзамен считается несданным, теперь можно будет набрать 7.

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Для выполнения упражнения «разворот в ограниченном пространстве» расширят коридор для испытания: разворачиваться нужно будет в семиметровом коридоре, а не в пятиметровом.

Кроме того, представителю автошколы будет разрешено находиться в машине во время экзамена. Известно, что это успокаивает и придает уверенности многим курсантам.

Есть и ужесточения

Прежде всего, увеличен интервал между попытками сдачи на права.

При трех подряд неудачных попытках следующую можно совершить только через полгода, но не позднее девяти месяцев с последней попытки.

На год не допустят к сдаче экзаменов и (или) выдачу водительских удостоверений граждан, которые уже подвергнуты наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения. А также тех, кто отказался пройти медосвидетельствование по требованию инспектора.

Сплошная или двойная сплошная – за пересечение какой наказывают строже

Коснется это и тех, кто сел за руль без прав после употребления алкоголя, наркотических или психотропных веществ. Всем этим категориям граждан придется выждать год, прежде чем их допустят до сдачи.

Юрист отмечает, что нововведения в целом справедливы, вот только увеличение межэкзаменационного срока для многих водителей приведет к тому, что им придется брать дополнительные уроки, чтобы не растерять полученные знания и навыки в автошколе. То есть придется потратиться дополнительно.

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Источник: «Прайм»

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Евгений Епанчинцев/ТАСС
25.03.2024
Фото:Евгений Епанчинцев/ТАСС
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