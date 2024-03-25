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В этих внедорожниках обнаружен брак: производитель объявил отзывную кампанию

Mercedes-Benz отзовет более 116 тысяч SUV 2019-2024 годов из-за риска возгорания

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz анонсировал масштабный отзыв — будет отозвано 116 020 внедорожников, произведенных в период в 2019 по 2024 годы.

Согласно документам Национального управления безопасности дорожного движения (NHTSA), речь идет о высоковольтном заземлении, которое было недостаточно тщательно закреплено во время сборки.

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В компании провели соответствующее расследование на основе отчетов с места происшествия, в итоге выяснилось, что проблема касается разъема 48 вольтового заземления, в ходе эксплуатации автомобиля он может ослабиться и спровоцировать нагревание, и даже возникновение пожара. Уточняется, что разъем находится под передним пассажирским сиденьем.

Отзыв коснется таких моделей, как GLC-Class и GLS-Class, включая высокопроизводительные AMG и Maybach GLS600. Теперь специалистам дилерских центров предстоит проверить и, при необходимости, затянуть заземляющий кабель.

Производитель заверяет, что эта проблема не даст о себе знать до тех пор, пока кабель действительно ослабнет, только в этом случае появится предупреждение о том, что есть неполадки с электроснабжением автомобиля.

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Источник: motor1.com

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Unsplash
25.03.2024
Фото:Unsplash
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