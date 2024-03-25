Машины 2024 года выпуска уже массово завозят дилерам: что будет с ценами

«Автостат»: к дилерам начали поступать автомобили 2024 года по новой стоимости

Автомобили текущего года выпуска уже массово поступают российским дилерам, информирует «Автостат» со ссылкой на главу отдела маркетинга и PR ГК «БорисХоф» Аркадия Григорьева.

Специалист считает, что при неизменном курсе рубля к юаню и высокой конкуренции между разными марками стабилизация цен на авто 2024 года выпуска возможна, но их снижения ожидать вряд ли стоит.

Заместитель генерального директора АГ «Авилон» по продажам новых автомобилей Ренат Тюктеев полагает, что сейчас самое удачное время для покупки, в дальнейшем машины будут дорожать на 2-3% в квартал.

Директор по развитию сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский предположил, что резко вырасти в цене могут только авто, которые ввозятся по параллельному импорту. Это вполне предсказуемо на фоне вступления новых законодательных изменений с 1 апреля. Подорожание машин, официально поступивших в страну, будет незначительным и перекроется мерами поддержки, считает эксперт.

Ранее «За рулем» рассказал о неизвестных проектах малолитражек из Тольятти.

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Источник: Автостат