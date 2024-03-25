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Машины 2024 года выпуска уже массово завозят дилерам: что будет с ценами

«Автостат»: к дилерам начали поступать автомобили 2024 года по новой стоимости

Автомобили текущего года выпуска уже массово поступают российским дилерам, информирует «Автостат» со ссылкой на главу отдела маркетинга и PR ГК «БорисХоф» Аркадия Григорьева.

Специалист считает, что при неизменном курсе рубля к юаню и высокой конкуренции между разными марками стабилизация цен на авто 2024 года выпуска возможна, но их снижения ожидать вряд ли стоит.

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Заместитель генерального директора АГ «Авилон» по продажам новых автомобилей Ренат Тюктеев полагает, что сейчас самое удачное время для покупки, в дальнейшем машины будут дорожать на 2-3% в квартал.

Директор по развитию сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский предположил, что резко вырасти в цене могут только авто, которые ввозятся по параллельному импорту. Это вполне предсказуемо на фоне вступления новых законодательных изменений с 1 апреля. Подорожание машин, официально поступивших в страну, будет незначительным и перекроется мерами поддержки, считает эксперт.

Ранее «За рулем» рассказал о неизвестных проектах малолитражек из Тольятти.

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Источник: Автостат

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Depositphotos
25.03.2024
Фото:Depositphotos
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