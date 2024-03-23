Как из Оки сделали Калину – и чем помогли FIAT и Porsche

«За рулем» рассказал о неизвестных проектах малолитражек из Тольятти

От истоков Оки

ВАЗ-1111 Ока только встала на конвейер, а на Волжском автозаводе уже в 1989 году начали проектировать модернизированную версию. ВАЗ-1121 с условным названием Ока-1 планировали выпускать не в Тольятти, а на новом предприятии в Елабуге – недостроенном тракторном заводе.

В прессе тогда много писали об этом проекте. Поначалу речь шла о трехстах тысячах автомобилях в год. Потом, правда, число выпускаемых машин сократили до ста тысяч. Но и это было немало.

Внешне Ока-1, ведущим конструктором которой стал Е. Классен, на первый взгляд мало отличалась от серийной машины. Имела иные бамперы и (что куда важнее) вклеенные ветровое и заднее стекла. Это улучшило жесткость кузова, но потребовало изменить некоторые его панели. Задние боковые стекла сделали приоткрывающимися – популярное тогда решение для двух- и трехдверных европейских автомобилей.

ВАЗ-1121 Ока-1 – первый проект модернизации ВАЗ-1111.

На Оке-1 увеличили тормозные механизмы, что пошло автомобилю на пользу. Стандартные тормоза серийной Оки долговечностью не отличались. Модернизировали и заднюю подвеску: Ока-1 получила амортизаторы, объединенные с пружинами, как на ВАЗ-2108.

Но главное: для машины планировали новый мотор. Трехцилиндровый агрегат рабочим объемом 0,8 л мощностью 40 л.с. проектировали совместно с фирмой Porsche. В сотрудничестве с немцами уже удалось создать очень удачное семейство переднеприводных автомобилей Спутник, позднее – Самара. Новую пятиступенчатую коробку передач с тросовым приводом для Оки тоже делали совместно с Porsche.

Один из первых эскизов нового автомобиля ВАЗ работы С. Синельникова.

Но пуск завода в Елабуге откладывали, проект Ока-1 сначала «заморозили», а потом и вовсе закрыли. Что отнюдь не стало отказом от нового автомобиля, габаритами поменьше семейства Самара. Но теперь уже принципиально нового.

Тольяттинская оперетта

Сначала речь шла о развитии проекта ВАЗ-1121, но уже о машине с базой, увеличенной на 200 мм, и новым кузовом. Для этого автомобиля на фирме Porsche разработали четырехцилиндровые двигатели 1,1 л и 1,25 л. В Германии построили даже пару десятков опытных агрегатов.

Пенопластовый макет, сделанный в 1988 году под руководством А. Усольцева.

В 1988 году в Тольятти сделали первый макет нового автомобиля, теперь уже проекта ВАЗ-1124 (позднее – ВАЗ-1125). На дизайн кузова объявили конкурс. Основными его участниками стали группы А. Усольцева и С. Синельникова. Сначала появился двухсторонний макет: левую и правую стороны делали разные группы. Затем дизайнеры взялись уже и за отдельные макеты.

Двухсторонний макет групп С. Синельникова и А. Усольцева – первая стадия конкурса на дизайн нового автомобиля.

Оба разработали в модном тогда стиле биодизайна — со сглаженными линиями, без резких переходов. Но вариант Усольцева выглядел чуть менее «мягким».

ВАЗ-1124 Operetta, созданный группой С. Синельникова.

Макет Синельникова, получивший имя Operetta, взяли в дальнейшую разработку. Группа Усольцева стала заниматься посадочным макетом и интерьером.

Но тут начались очередные переговоры с итальянским концерном FIAT, который все годы после пуска завода в Тольятти старался не терять связей с Советским Союзом.

Макет ВАЗ-1124, предложенный группой А. Усольцева.

От А93 до Punto

Сначала разговор с итальянцами шел о постановке на производство в Елабуге автомобиля FIAT Panda. Упоминали и модель Uno. Но вскоре заговорили об иной форме сотрудничества: совместном проекте новой машины под кодовым названием А93 – Автомобиль 1993 года.

Итальянцы тоже работали над перспективным автомобилем того же класса, что и ВАЗ. Причем совместно со знаменитой фирмой Ital Design, возглавляемой всемирно известным дизайнером Джорджетто Джуджаро.

В Италию поехали специалисты из Тольятти, которые с интересом и плодотворно работали над совместным проектом.

Совместный с FIAT проект А93.

С моторов, разработанных совместно с Porsche, переключились на итальянские двигатели FIAT Fire. По тем временам это были современные четырехцилиндровые агрегаты рабочим объемом от 0,8 до 1,4 л мощностью от 34 до 107 л.с. Самые мощные двигатели имели 16-клапанную головку блока.

FIAT Punto, выпуск которого начали в 1993 году, в 1995-м стал в Европе Автомобилем года.

Но на этот раз пути ВАЗ и FIAT разошлись. В нашей стране происходили политические и экономические перемены, которые совсем не способствовали серьезным инвестициям в производство.

FIAT Punto выпускали и в пятидверном варианте.

На основе совместного макета, оставшегося в Турине, итальянцы довели до ума и до серии FIAT Punto. Выпуск автомобилей с трех- и пятидверными кузовами начали в 1993 году. А в 1995-м Punto получил титул европейского Автомобиля года.

Ранний прототип Лады Калины ВАЗ-1116. В серию пошел заметно измененный автомобиль.

Новый ВАЗ того же класса появился лишь через десятилетие. Товарные Лады Калина, созданные на основе платформы автомобилей семейства Самара, выпустили лишь в 2004-м.

Калина была уже совсем иным автомобилем, нежели ВАЗ-1124 и А93. Но некоторые черты дизайна, отработанного на макетах 1980-1990-х годов, в ней просматриваются. И что не менее важно - наши дизайнеры и конструкторы получили большой опыт. И смогли применить его при разработке следующих моделей.

Тюнинг из 1990-х - самые лихие переделки Оки тут