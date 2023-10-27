«Неправильный автомобиль»: за что нашу «девятку» полюбили во всем мире

«За рулем»: ВАЗ-2109 Самара — особая страница отечественной автоистории

О том, как рождался ВАЗ-2108, подробно рассказано тут.

Серийное производство ВАЗ‑2108 под немудреным именем Спутник начали в 1984 году.

Автомобиль произвел фурор, но и вызвал скепсис, особенно у опытных автолюбителей. Ведь практически всё было «неправильным», от трехдверного кузова и переднего привода до поперечного двигателя и поведения в быстрых поворотах, особенно на скользких покрытиях.

Поначалу поперечный двигатель шокировал автолюбителей. «Восьмерка» – первый серийный хэтчбек Волжского автозавода.

Скепсис и даже раздражение усиливали и «детские болезни» первых машин. Из строя выходили коммутаторы зажигания, ведь «восьмерка» стала первым в СССР серийным автомобилем с бесконтактной системой. Привод коробки передач позволял неопытным водителям включить вместо первой заднюю, что даже приводило к авариям.

Ранний серийный ВАЗ‑2108 Спутник с «клювом» на передке.

Но многие, в первую очередь молодые покупатели, встретили Спутник с повышенным интересом. Ведь советский автопром новинками, тем более столь необычными, не баловал. Кроме того, машина оказалась очень динамичной и, при наличии определенных навыков, еще и хорошо управляемой.

По паспорту ВАЗ‑2108 с двигателем 1.3 достигал 100 км/ч за 15 с, а ВАЗ‑21083 с 1,5‑литровым мотором – за 14 с. То есть оба автомобиля были динамичнее самой престижной тогда «шестерки» с двигателем 1,6 л, набиравшей 100 км/ч за 17 с. А элегантный приземистый, как тогда говорили, клиновидный кузов «восьмерки» оказался ведь еще и вместительным.

Ранняя, так называемая низкая панель приборов.

Интерес сильно вырос в 1987 году, когда на конвейер поставили пятидверный ВАЗ‑2109. Несмотря на консерватизм некоторых покупателей, «девятка» стала не только самой модной, но и самой престижной советской машиной. Не считая, конечно, «вечной» Волги. Впрочем, она-то постепенно переходила в разряд «стариковских» автомобилей, а «девятка» стала самой молодежной.

Пятидверный ВАЗ‑2109.

Седан ВАЗ‑21099 – самый престижный ­автомобиль первого поколения Самары.

Первенство в номинации «престижность» у «девятки» позже отвоевал седан ВАЗ‑21099. Его появление в 1990 году совпало и с первым рестайлингом. Исчез чудной «клюв» спереди – самый спорный элемент стилистики теперь уже не Спутника, а Самары. Заодно изменили передние крылья. И в обиход вошло выражение «длинное крыло», то есть – модернизированный, значит, особенно престижный автомобиль. К этому времени с внутреннего рынка ушла версия с двигателем 1.3 и четырехступенчатая коробка передач.

«Высокая» панель рестайлинговой ­версии Самары.

Зато внедрили новую, так называемую высокую панель приборов. Выглядела она солиднее ранней, предельно скромной, но скрипела и зудела. Умельцы тут же стали изобретать всякие прокладки и «закрепители», чтобы заставить панель утихнуть. Впрочем, та или иная доработка отечественных автомобилей для особо придирчивых и опытных автолюбителей была привычна.

Дискография В 1990 году группа «Комбинация» выпустила песню под названием «Твоя вишневая "девятка"», подчеркнув популярность самого престижного отечественного автомобиля того времени. Не многие наши автомобили стали героями музыкальных композиций.

Мировое турне

Самара – одна из самых успешных моделей на западных рынках за всю историю Союза. География продаж включала не только европейские страны, но даже Австралию, Канаду, Новую Зеландию и Чили.

Продажи начали во второй половине 80‑х с версий с моторами 1.1 и 1.3. Придирчивая и едкая британская пресса, где заднеприводные машины из Тольятти уже хорошо знали, писала о «колоссальном прорыве Лады». Критиковали, правда, качество окраски и сборки. Шутили, что Лады покупают те, у кого дома висит портрет Че Гевары и рассказывали анекдоты. Например, на вопрос «Зачем у Лады обогреваемое заднее стекло?», отвечали: «Чтобы удобней было толкать автомобиль».

Британская Lada Samara 1500SLX.

Тем не менее, Самару сравнивали уже не только с чехословацким седаном Skoda и польским хэтчбеком Polonez, но и с западноевропейскими аналогами. Правда, речь шла о машинах с двигателями послабее. Скажем, в тесте журнала «What car?» пятидверную советскую машину Lada Samara 1.3L сравнили с хэтчами Ford Fiesta, Austin Metro и Renault 5 с двигателями объемом до одного литра. При этом самый дешевый из них Ford стоил 5004 фунта, а Самара – 4925 фунтов. Дешевле в классе был только базовый Fiat Uno.

В 1988 году в Великобритании продали около 30 тысяч автомобилей ВАЗ, в основном переднеприводных. Часть машин на Западе дорабатывали. В первую очередь меняли шины и колеса, врезали люки в крыши, а иногда даже украшали Самары пластиковыми накладками, сделанными с той или иной мерой вкуса. Учитывая цену на Западе советских, даже доработанных машин, можно представить, насколько дешево их продавал Союз.

Тюнинговая Lada Samara Juno со спорным британским дизайном.

В середине 90‑х годов спрос на Самары на Западе стал быстро снижаться. ВАЗ не поспевал за всё более динамичным автомобильным рынком. На одном из самых успешных, британском рынке, в 1996 году реализовали лишь 4500 машин, а годом позже продажи прекратили.

Lada Samara Baltic, она же – Евро-Самара.

Последней попыткой удержать экспорт стала так называемая Lada Samara Baltic, у нас известная также как Евро-Самара. Машины собирали на заводе Valmet Automotive в Финляндии, который прежде делал, в частности, автомобили SAAB. От стандартных «девяток» машину отличала окраска, иные колеса, шины, сцепление, некоторые другие элементы. Но спрос и на такие Лады оказался низким. Часть автомобилей, произведенных в 1996–1998 годах, продали на исторической родине, в России. Стоили они дороже тольяттинских примерно на четверть.

Маршрут в историю

В 1997 году в производство пошел ВАЗ‑2115 – первенец семейства Самара‑2. Обновление начали с самого престижного седана. Правда, дизайн многим показался спорным. На Запад такие машины уже не поставляли, но на внутреннем рынке они продавались хорошо.

ВАЗ‑2115 – седан семейства Самара‑2.

Вскоре, с появлением ВАЗ‑2110, Самара стала играть роль, в которой за десять лет до этого выступали Жигули. Самары предпочитали более консервативные покупатели, скептически относившиеся к новинке.

Справедливости ради: первые «десятки», действительно, на ходу вели себя менее уверенно, чем «девятка». Помнится, мы оценили это осенью 1997 года, сравнивая прежнюю модель с «десяткой» («За рулем» № 12, 1997). Правда, «десятка» у нас была еще не товарная, а сделанная по обходным технологиям в опытном производстве.

Последние Самары собрали в 2013 году. То есть Самара всего лишь год не дожила до тридцатилетия.

На дорогах Самар и сегодня еще очень много. Правда, ранние с «коротким крылом» уже редкость, особенно в хорошем состоянии.

Не так уж много в нашей истории было легковых моделей. У каждой есть свои адепты и даже фанаты. Но Самара – автомобиль все-таки особенный. Не только потому, что переехал из века в век и из страны в страну. Главное в другом: эта машина стала одним из немногих технических прорывов в нашей автомобильной истории. Нынче подобное сложно представить. А ведь было!

Экзотические ВАЗы

В Тольятти по эскизам дизайнера Владислава Пашко сделали «восьмерку» с кузовом тарга. Но дело ограничилось опытным образцом.

В 1990 году в качестве эксперимента на ВАЗ‑2108 для местных тольяттинских ралли поставили вазовский турбодизель рабочим объемом 1,8 л. Машина до финиша не дошла, но не по вине дизеля.

Прототип с кузовом тарга. ВАЗ‑2108 с турбодизелем 1.8.

Компания Лада-Консул с конца 90‑х годов предлагала полноприводные машины – трехдверный ВАЗ‑210834 и пятидверный ВАЗ‑210934. На них продольно, на оригинальной раме стоял силовой агрегат Нивы ВАЗ‑21213. Автомобили имели обе независимые подвески и дисковые тормоза на всех колесах.

С конца 1997 года малыми партиями выпускали ВАЗ‑2109–91, ВАЗ‑21099–91 и ВАЗ‑2115–91 с двухсекционным роторным двигателем ВАЗ‑415 мощностью 135 л. с. Машины достигали 200 км/ч.

ВАЗ‑210834 Тарзан. ВАЗ‑2109–91 с роторным двигателем.

Шляпу сними!

По количеству версий кабриолетов, сделанных на Западе, Лада Самара конкурировала только с Нивой.

В 1990 году по заказу одного из крупнейших дилеров советских автомобилей Scaldia-Volga, в Бельгии сделали прототип San Remo. Кузов спроектировал тольяттинский дизайнер Владимир Ярцев.

Lada Natasha.

Вскоре под забавным именем Lada Natasha подобные машины стали делать мелкосерийно. В 1990–1996 годах построили 456 автомобилей.

Lada Samara Fun. Канадский кабриолет на базе «восьмерки».

Около 600 открытых машина по имени Lada Samara Fun сделала и фирма Deutsche Lada в Германии. На этих автомобилях сохраняли переднюю часть крыши, а тент крепили на пластмассовой панели поверх кузова.

Оригинальный кабриолет на базе ВАЗ‑2108 сделали и в Канаде.

Силовые приемы

Понятно, что Самара уже со второй половины 80‑х годов стала основной спортивной машиной СССР. Самую экстремальную версию построили в Литве. Завод ВФТС (VFTS, Вильнюсская Фабрика Транспортных Средств), возглавляемый знаменитым советским гонщиком Стасисом Брундзой, соорудил автомобиль Lada Eva. От «восьмерки» остались лишь некоторые наружные детали, «одетые» на пространственный каркас. За сиденьями установили двигатель объемом 1,9 л (блок цилиндров от ВАЗ‑2106) мощностью 300 л. с., который приводил задние колеса.

Lada Evа. Lada Samara T3.

Еще более экстремальная Lada Samara T3 – проект фирмы Poch, успешного экспортера наших автомобилей во Франции. Машина внешне напоминала «восьмерку», но была полноприводной и с двигателем Porsche рабочим объемом 3,6 л. Такие Самары довольно успешно выступали в ралли-рейдах в 1990–1993 годах.

Грузовики

В 1996 году ВАЗ показал опытные двух- и пятиместные фургоны 2108Ф и 2109Ф. На базе первого завод, а потом фирма «Лада-Тул» выпускала фургон ВАЗ‑1706 Челнок.

ВАЗ‑1705 Челнок.

ВАЗ‑2109Ф. ВАЗ‑2347.

Около двухсот фургонов ВИС‑1705 сделала в 2000–2004 годах и тольяттинская фирма «ВАЗИнтерсервис». Позднее на базе Самары и Самары‑2 эта же фирма строила ВИС‑2347 и ВИС‑23472 с полурамой, приспособленной для установки разных кузовов.

Неизвестные модели ВАЗа мы собрали тут.

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Фото: из архива «За рулем»