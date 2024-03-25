Вы увидите дефекты только на шиномонтаже: почему не стоит покупать б/у резину

Автоэксперт Погуляев назвал 4 способа экономии при покупке летних шин

На авторынке России представлен широкий ассортимент летней резины, включая продукцию российских и китайских производителей. Решение о покупке конкретной модели нужно принимать с учетом безопасности и экономичности. Об этом «Российской газете» рассказал руководитель автосервисов Fit Service Николай Погуляев.

Рассуждая о трудностях выбора, он подчеркнул, что шина относится к такому виду товара, на котором не стоит экономить. Потому что от качества резины зависит безопасность не только водителя и пассажиров, но и других участников дорожного движения, включая пешеходов.

«Именно шины – ключевое звено между машиной и дорогой. Поэтому, как бы ни хотелось сэкономить, шины лучше покупать качественные», – подчеркнул собеседник издания.

При ограниченном бюджете есть четыре безопасных варианта экономии. Во-первых, это выбор шин от китайских производителей. Даже если бренд незнаком, он может быть достойного качества. Нужно подробно изучить информацию о конкретной марке, мнения других автовладельцев и экспертов, а также изучить результаты тест-драйвов. Даже бренды, не представленные в РФ до 2021 года, к настоящему моменту уже накопили пользовательский опыт, подчеркивает Погуляев.

Во-вторых, среди отечественных брендов есть хорошие варианты, не уступающие по качеству тем же «китайцам», констатирует эксперт.

«В КНР очень большой выбор в разных сегментах от премиум-уровня до бюджетных моделей. Шины российского производства – это средний/бюджетный уровень. Решение о том, что лучше, должно быть принято при сравнении конкретных моделей с учетом их безопасности, экономичности и, в последнем по важности, цене», – отмечает эксперт.

В-третьих, чтобы сэкономить, желательно узнать о возможных кешбэках, акциях на шиномонтаж, скидках и бонусах в официальных точках продаж. Можно вначале приобрести сначала два колеса, а попозже еще два с учетом кешбэка. Также можно сэкономить, купив зимние шины летом, а летние – зимой.

В-четвертых, можно рассмотреть вариант с б/у шинами, а чтобы не произошло как в той пословице «скупой платит дважды», лучше учесть все возможные риски. Для покупки таких шин недостаточно быть опытным водителем, нужно быть шинным экспертом, подчеркивает Погуляев. Дело в том, что дефекты такой резины выявляются уже на шиномонтаже. Поэтому на такой вариант экономии можно решиться, если есть твердая уверенность в собственных знаниях по качеству б/у шин, подытожил эксперт.

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Источник: rg.ru