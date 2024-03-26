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Китайскому кроссоверу добавили полный привод — специально для России!

Forthing T5 EVO получил версию с полным приводом, которую будут собирать в РФ

У кроссовера Forthing T5 EVO появится эксклюзивная версия для России – с полным приводом. Об этом источник сообщает со ссылкой на российского дистрибьютора бренда компанию Ixen Motors Rus. Сообщается, что в компании созрело решение делать полный привод для РФ после прошлогодней дилерской конференции бренда Forthing в РФ.

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Сама система будет схожа с той, что применяется на Chery Tiggo 7 Pro Max AWD и Omoda C5 AWD: многодисковая муфта с автоматическим подключением. Систему разрабатывает китайская госкомпания Dongfeng Liuzhou Motor.

Еще один интересный нюанс: полноприводные Forthing будут выпускать у нас в Калининграде – они дополнят уже стоящие на конвейере моноприводные машины. Напомним, в основе этой модели лежит модульная платформа EMA, силовым агрегатом служит связка турбомотора Mitsubishi 1.5 мощностью 197 л.с. и 7-ступенчатого робота Magna.

Forthing T5 EVO
Forthing T5 EVO

По размерам это аналог Chery Tiggo 7 Pro – длина кузова составляет 4565 мм при колесной базе 2715 мм. Российские версии оснащаются обогревами рулевого колеса и лобового стекла. Цены на продающиеся сейчас переднеприводные Forthing лежат в диапазоне 3 080 000 – 3 850 000 рублей.

Источник: Китайские автомобили

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 1
26.03.2024
Фото:Wikimedia
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