Их уже расхватали: раскрыта цена самого дорогого Solaris HS Sportline
Дилеры «Автомобильного завода АГР» начали предлагать самую дорогую версию седана Solaris HS (ранее выпускался под названием Hyundai Solaris).
Уточняется, что седан Solaris HS в исполнении Sportline продают за 2,61 млн рублей. В 2022 году, когда Hyundai Solaris в версии Sportline появился на отечественном рынке, модель стоила 1,21 млн рублей.
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Известно, что Solaris HS в максимальной комплектации оборудован бензиновым мотором 1.6 мощностью 123 л.с. и 6-ступенчатой АКП. Также модель оснащена фарами с подсветкой поворотов, задними дисковыми тормозами, имеется подогрев сидений.
В одном из дилерских центров рассказали, что все выставленные на продажу седаны Solaris HS в максимальной комплектации Sportline уже зарезервировали покупатели.
Ранее «За рулем» сообщал, что в «Росатоме» разрабатывают универсальную платформу для производителей электрокаров.
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Источник: «Российская газета»