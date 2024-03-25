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Их уже расхватали: раскрыта цена самого дорогого Solaris HS Sportline

Самую дорогую версию Solaris HS начали продавать по 2,6 млн рублей

Дилеры «Автомобильного завода АГР» начали предлагать самую дорогую версию седана Solaris HS (ранее выпускался под названием Hyundai Solaris).

Уточняется, что седан Solaris HS в исполнении Sportline продают за 2,61 млн рублей. В 2022 году, когда Hyundai Solaris в версии Sportline появился на отечественном рынке, модель стоила 1,21 млн рублей.

Solaris HS
Solaris HS
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Известно, что Solaris HS в максимальной комплектации оборудован бензиновым мотором 1.6 мощностью 123 л.с. и 6-ступенчатой АКП. Также модель оснащена фарами с подсветкой поворотов, задними дисковыми тормозами, имеется подогрев сидений.

В одном из дилерских центров рассказали, что все выставленные на продажу седаны Solaris HS в максимальной комплектации Sportline уже зарезервировали покупатели.

Ранее «За рулем» сообщал, что в «Росатоме» разрабатывают универсальную платформу для производителей электрокаров.

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Источник: «Российская газета»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:AGR Automotive Group
25.03.2024
Фото:AGR Automotive Group
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