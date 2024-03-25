Медики пострадали: ярославец угнал скорую помощь с врачами и попал в аварию

Под Ярославлем пострадавший в ДТП мужчина угнал скорую и врезался в грузовик

Ярославец угнал машину скорой помощи и попал на ней в ДТП. В прокуратуре региона сообщили, что вначале 44-летний житель села Туношна Ярославского района попал в аварию, находясь за рулем автомобиля Lada Vesta. Но в то время, как его пострадавшей пассажирке врачи оказывали помощь, мужчина угнал автомобиль скорой помощи.

Вскоре после этого он попал в новое ДТП, столкнувшись с фурой.

В результате инцидента пострадали три человека, двое из них – медработники.

Уточняется, что угонщик был трезв.

По указанию прокуратуры полиция завела уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения».

Ранее «За рулем» назвал самые привлекательные по цене и качеству кроссоверы.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Telegram-канал прокуратуры Ярославской области