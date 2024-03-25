#
Выиграй Omoda S5
Где сэкономить?Китайские автоПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуIQ-тестС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Медики пострадали: ярославец угнал скорую помощь с врачами и попал в аварию
25 марта
Медики пострадали: ярославец угнал скорую помощь с врачами и попал в аварию
Под Ярославлем пострадавший в ДТП мужчина угнал...
Водителям разрешат обжаловать штрафы по-новому: Кабмин РФ поддержал законопроект
25 марта
Водителям разрешат обжаловать штрафы по-новому: Кабмин РФ поддержал законопроект
В Госдуме предложили законопроект, продлевающий...
Solaris HS
25 марта
Их уже расхватали: раскрыта цена самого дорогого Solaris HS Sportline
Самую дорогую версию Solaris HS начали...

Медики пострадали: ярославец угнал скорую помощь с врачами и попал в аварию

Под Ярославлем пострадавший в ДТП мужчина угнал скорую и врезался в грузовик

Ярославец угнал машину скорой помощи и попал на ней в ДТП. В прокуратуре региона сообщили, что вначале 44-летний житель села Туношна Ярославского района попал в аварию, находясь за рулем автомобиля Lada Vesta. Но в то время, как его пострадавшей пассажирке врачи оказывали помощь, мужчина угнал автомобиль скорой помощи.

Вскоре после этого он попал в новое ДТП, столкнувшись с фурой.

ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.

12 900 км с кроссовером российской сборки: итоги зимы

В результате инцидента пострадали три человека, двое из них – медработники.

Уточняется, что угонщик был трезв.

По указанию прокуратуры полиция завела уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения».

Ранее «За рулем» назвал самые привлекательные по цене и качеству кроссоверы.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Telegram-канал прокуратуры Ярославской области

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемУшакова Ирина
Фото:Прокуратура Ярославской области
25.03.2024
Фото:Прокуратура Ярославской области
Поделиться:
Оцените материал:
0