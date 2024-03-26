В каком регионе живут самые аккуратные водители: страховщики составили рейтинг

РСА: в Республике Крым частота страховых случаев по ОСАГО составляет всего 3,3%

Лидером по частоте страховых случаев по ОСАГО в 2023 году стала Республика Дагестан. Такими выводами поделились в Российском союзе страховщиков (РСА).

Отмечается, что этот регион лидировал и в 2023 году — почти каждый десятый автовладелец становился виновником ДТП. Частота страховых случаев в Дагестане составляет 9,3%, на втором месте Республика Ингушетия (8%), третье место у Чеченской Республики (7,4%). Средняя частота страховых случаев по ОСАГО составила 4,5%, этот показатель ниже, чем в 2022 году, тогда он составил 5,1%.

«В части субъектов РФ частота страховых случаев в 1,5–2 раза превышает среднюю по РФ, что может свидетельствовать о разнообразных проблемах в таких регионах: начиная от проблем с безопасностью организации дорожного движения и заканчивая высокими рисками мошенничества в ОСАГО», — уточнил глава РСА Евгений Уфимцев.

Дальше в списке идут Приморский край (6,9%), Хабаровский край (6%), Новосибирская область и Республика Саха (по 5,9%). Также в топ-10 вошли Карачаево-Черкесская Республика и Чувашская Республика (по 5,3%), и Томская область (5,2%).

Несмотря на то, что Москва является самым крупным субъектом России по количеству автовладельцев, она занимает 13-ю строчку с 5%. Петербург, Республика Татарстан, Калининградская область и другие демонстрируют частоту страховых случаев по ОСАГО выше среднего по стране. А самая низкая частота зафиксирована в Чукотском автономном округе (0,9%), Пермском крае (3,3%) и Республике Крым (3,3%).

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Источник: iz.ru