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Пилот Лиам Лоусон может стать партнером Ферстаппена в Red Bull на Формуле-1

В Red Bull хотят уволить гонщика Риккьярдо за низкие результаты в Формуле-1

Если гонщик Red Bull Формулы-1 Даниэль Риккьярдо из Австралии покажет неудовлетворительные результаты на двух ближайших этапах, руководство австрийской команды его заменит. Этому решению предшествовали неудачные результаты пилота на предыдущих заездах.

В качестве нового пилота Red Dull рассматривается Лиам Лоусон из Новой Зеландии. Выступающий за вторую команду Red Bull Риккьярдо ни разу не попал в топ-10 во время трех стартовых этапов текущего сезона. Его достижение — 12-е место на Гран-при Австралии, состоявшемся 24 марта. Во второй сегмент квалификации на домашнем Гран-при австралийский гонщик тоже не прошел.

Лиам Лоусон (слева) и Даниэль Риккардо
Лиам Лоусон (слева) и Даниэль Риккардо
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Ближайшие гонки состоятся 7 апреля в Японии и 21 апреля в Китае, и руководство Red Bull предупредило Риккьярдо, что ему нужно достичь лучших результатов. В противном случае его место займет 22-летний Лиам Лоусон, фанатом которого является спортивный консультант Red Bull Хельмут Марко. Причем пилоту из Новой Зеландии прочат место партнера Макса Ферстаппена в основной команде.

Контракт нынешнего партнера Ферстаппена, гонщика Серхио Переса из Мексики, истекает в конце текущего сезона. А Лоусон является резервным пилотом в обеих командах Red Bull с 2022 года. В прошлом сезоне он заменял Риккьярдо в нескольких этапах Формулы-1 и по итогам Гран-при Сингапура занял 9-е место.

Источник: rsport.ria.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Zuma\TASS
26.03.2024
Фото:Zuma\TASS
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