Авто этих ушедших брендов продают с официальной гарантией в РФ: марки и цены

В России начались продажи Citroen и Peugeot с официальной гарантией

Сейчас многие дилеры, продающие машины по параимпорту, предоставляют на них гарантию. Обычно покупатель получает ее, если обслуживает автомобиль у этой компании.

Бывает, что менеджеры такую дилерскую гарантию в разговоре с клиентами называют фирменной или заводской, хотя это неправильно. Однако зачастую все дилерские обязательства и обслуживание ничем не отличаются от «официального». Иногда в автосалонах предлагают платную гарантию с возможностью продления, ее стоимость составляет примерно 50-80 тысяч.

Citroen C5 Aircross

В ряде столичных автосалонов для Citroen C5 Aircross из Китая дают гарантию сроком на 2 года. У такой модели есть меню на русском языке и «теплые» опции. Самая доступная комплектация с 175-сильным бензиновым двигателем на 1,6 литра в связке с АКП и передним приводом предлагается за 3 691 000 рублей.

Кроссоверы Peugeot 5008 из Китая также можно найти в РФ. На машину распространяется гарантия производителя. Обслуживать ее можно у любых официальных дилеров. Цена модели стартует от 4,7 млн рублей.

С фирменной гарантией можно приобрести также кроссовер Volkswagen Teramont китайской сборки. В автосалоне отметили, что их компания подписала с предприятием некое «прямое соглашение». В Россию поставляют топовые комплектации, цена на которые начинается от 8 млн рублей.

Ранее «За рулем» назвал самые привлекательные по цене и качеству кроссоверы.

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Источник: Autonews.ru