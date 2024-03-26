Стреляли по колесам: раскрыты подробности погони за террористами из «Крокуса»

Сотрудник ГИБДД рассказал о погоне на брянской трассе за террористами из «Крокуса»

Подозреваемых в теракте, совершенном 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле», задержали неподалеку от деревни Хацунь в Брянской области. Злоумышленники пытались уйти от погони на машине Renault Symbol. Подробности погони раскрыл старший инспектор брянской ГИБДД.

Он пояснил, что за белым авто, проходившим по ориентировке, уже гнался другой экипаж. Заметив указанную иномарку, автоинспекторы развернулись, чтобы помочь коллегам в преследовании.

Преступники нарушали ПДД, что представляло опасность для жизни и здоровья других участников движения. Поэтому для остановки машины решили применить огнестрельное оружие, открыв стрельбу по задним колесам авто.

С поврежденными колесами машина потеряла управление, остановилась, и террористы начали убегать в лесополосу. Правоохранители побежали за ними. Местность оцепили. В результате всех злоумышленников задержали.

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Источник: «Известия»