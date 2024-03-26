#
Выиграй Omoda S5
Где сэкономить?Китайские автоПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуIQ-тестС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Стреляли по колесам: раскрыты подробности погони за террористами из «Крокуса»
26 марта
Стреляли по колесам: раскрыты подробности погони за террористами из «Крокуса»
Сотрудник ГИБДД рассказал о погоне на брянской...
В России усилят защиту Крымского моста — Минтранс разработал законопроект
26 марта
В России усилят защиту Крымского моста — Минтранс разработал законопроект
Минтранс РФ: за безопасность Крымского моста...
Xiaomi обозначила цену электрокара – «убийцы Теслы»
26 марта
Xiaomi обозначила цену электрокара – «убийцы Теслы»
Xiaomi завезла в шоу-румы Китая свой первый...

Стреляли по колесам: раскрыты подробности погони за террористами из «Крокуса»

Сотрудник ГИБДД рассказал о погоне на брянской трассе за террористами из «Крокуса»

Подозреваемых в теракте, совершенном 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле», задержали неподалеку от деревни Хацунь в Брянской области. Злоумышленники пытались уйти от погони на машине Renault Symbol. Подробности погони раскрыл старший инспектор брянской ГИБДД.

Он пояснил, что за белым авто, проходившим по ориентировке, уже гнался другой экипаж. Заметив указанную иномарку, автоинспекторы развернулись, чтобы помочь коллегам в преследовании.

ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.

Эти кроссоверы не любят перекупы – 5 нераскрученных и (потому) выгодных предложений

Преступники нарушали ПДД, что представляло опасность для жизни и здоровья других участников движения. Поэтому для остановки машины решили применить огнестрельное оружие, открыв стрельбу по задним колесам авто.

С поврежденными колесами машина потеряла управление, остановилась, и террористы начали убегать в лесополосу. Правоохранители побежали за ними. Местность оцепили. В результате всех злоумышленников задержали.

Ранее «За рулем» сообщал, что под Ярославлем пострадавший в ДТП мужчина угнал скорую и врезался в грузовик.

Источник: «Известия»

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемУшакова Ирина
Фото:АГН Москва
26.03.2024
Фото:АГН Москва
Поделиться:
Оцените материал:
0